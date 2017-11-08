Соратники поддержали Наталью Папкову 8.11.2017, 18:25

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Наталья Папкова

В изолятор активистке БНК отдали передачу.

Активистка Белорусского Национального Конгресса из Бреста Наталья Папкова отбывает арест в изоляторе временного содержания (ИВС) Ленинского РОВД Бреста уже неделю, за участия в «несанкционированных массовых мероприятиях». Как рассказал «Радыё Рацыі» активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо:

- Мы передали Натальи фрукты, сигареты, минеральную воду, печенье, колбасу. Также теплые вещи, белье и средства личной гигиены. Сейчас отношения в ИВС нормальные, принимают все передачи.

По сумме двух постановлений минского и брестского судов Папкова должна отсидеть 22 суток, 7 из которых с момента задержания уже прошли.

«Также от врача нам известно, что Наталья требует определенных лекарств, так как в момент задержания как раз шла в поликлинику, чтобы закрыть больничный», - отмечают местные правозащитники.