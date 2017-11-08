На минский стадион «Динамо» закупают флагштоки за $550 тысяч 8 8.11.2017, 18:39

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Сумма заказа - 1 100 000 белорусских рублей за 20 флагштоков.

На минский стадион "Динамо", который ныне реконструируется, закупают флагштоки на общую сумму 550 тысяч долларов, передает pressball.by.

Как указано в заявке на сайте госзакупок icetrade.by, требуются флагштоки из составной металлической трубы конической формы высотой 18,9 м с толщиной стенок от 12 до 6 мм, материал металлической трубы и базы флагштока — нержавеющая аустенитная сталь номер 1.4401 СТБ ЕN10088-2-2009 с номинальным пределом текучести 220 МПа и пределом прочности 520 МПа. — 20 шт./ 26,4 т. Сумма заказа — 1 100 000 белорусских рублей за 20 флагштоков.

Ожидается, что стадион "Динамо" откроет свои двери в середине 2018 года.