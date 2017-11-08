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Бобруйский дизайнер покоряет Прагу

  • 8.11.2017, 18:55

Елена Попова-Канойко вернулась с Международного фестиваля с Гран-при.

В Чехии завершился творческий форум, в котором принимали участие почти сто коллективов (около 700 участников) из таких стран, как Украина, Германия, Австрия, Испания, Россия… Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в различных жанрах творчества, передает babruysk.by.

Бобруйчанка Елена Попова-Канойко привезла в Прагу свою коллекцию «Огнецвет» – льняную одежду для свадеб и праздников, украшенную ручной росписью и стразами от Сваровски. И добилась признания – Гран-при фестиваля!

Примечательно, что вместе с профессиональными моделями в постановке номера принимали участие и дети с мамами.

Сейчас дизайнер ведет переговоры об участии коллекции в модельных конкурсах в Италии и Германии.


Мнение

37 золотых коронок
37 золотых коронок Дмитрий Дрозд
Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников


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