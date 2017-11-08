Кремлю бежать уже некуда Александр Демченко, «Обозреватель»

8.11.2017, 19:15

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Благодаря новым санкциям США в РФ может появиться «супербанк».

Такую довольно оптимистичную характеристику, бравируя при этом великими отечественными достижениями, дала этому несуществующему финансовому учреждению российская пресса. Пропагандисты уже заявили, что санкции США не будут угрожать этому госбанку.

Эта мера – создание очередного финансового гомункула – потребовалась Москве в связи с ужесточением американских санкций, что угрожают госбанкам, сотрудничающим с российской оборонной сферой. А это, если переводить на доступный для понимания язык, означает следующее: санкции действуют и постепенно ослабляют экономику РФ, а значит, и путинский режим.

Давайте вспомним, что ещё в августе этого года в Москве начали прорабатывать меры против ужесточающейся политики США по отношению к крупным российским компаниям. Именно тогда Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Но, как отмечают эксперты, эти кремлёвские меры ограничатся, наверное, всем известным "импортозамещением" - абсолютно недейственным инструментом, который предложил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ныне одной из ключевых проблем для российской оборонной промышленности является неразвитое кредитование. Так, чтобы выполнить военный заказ, все без исключения предприятия ВПК обращаются за помощью к крупным российским банкам. И объем такого кредитования составляет 90%. Другими словами, российская оборонная промышленность полностью зависима от подконтрольного Кремлю капитала.

Конечно, российские банки получают значительную прибыль от финансирования оборонки, но эта выгода не является основной. Именно поэтому, чтобы не потерять весомую часть своих доходов, когда Белый дом введёт в действие новые санкции, российские госбанки вынуждены будут сократить сотрудничество с отечественным ВПК. И этот процесс произойдёт раньше, чем вы думаете. И не факт, что Кремль успеет подготовиться к переходу.

Так вот, для того, чтобы вывести эти банки из-под экономического удара, русские вознамерились перевести финансовые операции с оборонными предприятиями в специализированный банк, для которого санкции США, конечно же, должны быть нипочём.

Некоторые "эксперты" предложили создать банковскую сеть на случай войны (с защищённым трафиком транзакций и защищёнными серверами). Предполагается, что через "супербанк" можно будет финансировать не только оборонные предприятия, но и силовые ведомства. На роль такого учреждения рассматривают Российскую финансовую корпорацию (принадлежит дочерней компании "Ростех" - "Рособоронекспорт"), "Связь-банк" и "Новикомбанк".

Однако давайте вернёмся к самим санкциям. Как известно, Государственный департамент США опубликовал список из 39 российских государственных организаций и компаний, из которых 33 - предприятия оборонно-промышленного комплекса ("Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш" и др.).

Некоторые спросят, а чем, собственно, отличается этот список от предыдущего; ведь те же предприятия были указаны и в прошлом штрафном листе. Дело в том, что вскоре ни один иностранный партнер не сможет приобрести российское оружие, так как ему просто-напросто будут грозить идентичные РФ санкционные меры. Теперь Россия не сможет даже провести сделки по продаже третьим странам своего вооружения.

Вот и экс-министр финансов России, глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин, говорит, что в РФ недооценивают угрозу новых санкций США.

И он прав, ведь в скором времени все без исключения импортёры оружия задумаются: а зачем им иметь дело со страной, сотрудничество с которой в дальнейшем повлечёт за собой одни только проблемы - от финансовых потерь до имиджевых?

Как отмечает военный эксперт Михаил Ходаренко, многие уже сейчас боятся идти на контакты с Россией, чтобы не попасть под санкции.

Добавлю лишь, что эти многие не хотят иметь дело с Москвой не только лишь по причине её "токсичности", но и из-за технологической отсталости, а также из-за не выполнения или отвратительного выполнения российской стороной своих обязательств по ранее подписанным договорам.

Яркий пример тому Индия – один из крупнейших импортеров российского оружия. Уже сейчас, до введения санкций, Нью-Дели постепенно отходит от отношений с Москвой в оборонной сфере, переориентируясь на США и другие страны Запада.

Так, Индия и США намерены активизировать сотрудничество, касающееся технологий строительства и эксплуатации авианосцев (JWG).

До этого, 20 октября, портал Defence News сообщил о том, что командование ВВС Индии потребовало закрыть совместный с русскими проект "Fifth Generation Fighter Aircraft" (FGFA), в рамках которого для индийской армии планировалось создать истребитель пятого поколения на базе российского самолёта Су-57.

В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, что в рамках её не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35.

В документе также указывается, что программа FGFA не способна обеспечить создание истребителя с низким уровнем скрытности, а из-за предложенных РФ технически отставших двигателей обслуживание всего самолёта будет непомерно дорогим.

Но это, видимо, не первый и не последний скандал, связанный с российским ВПК. Еще в августе 2016 года практически все закупленные у Москвы самолеты МиГ-29К, предназначенные для использования на авианосцах, оказались непригодны не только для боя, но и для обычных вылетов. Там практически каждая деталь была неисправна. Так что понятно, почему индусы пытаются от них отказаться.

А в сентябре-октябре этого года, во время Армейских международных состязаний, два танка Т-90 (эти машины Индия тоже закупает у РФ) вообще вышли из строя.

Что же делает Россия? Пытается, быть может, исправить неполадки? Нет, она угрожает Индии. Кремль заявляет об активизации военно-технического сотрудничества РФ с основным геополитическим соперником Индии - Пакистаном. В общем, ничего нового.

В то же время американцы собираются нанести удар не только лишь по российской оборонке.

Новый документ расширяет ограничения на поставку товаров, услуг и технологий, которые нужны для реализации проектов по разработке глубоководных месторождений нефти, а также месторождений в Арктике. Необходимо дополнить, что перспектива подобных проектов уже и так длительное время находится под вопросом, ввиду как высокой стоимости, так и невозможности точно спрогнозировать будущую прибыль.

Далее документ предусматривает ограничения на поставку технологий и услуг, необходимых для строительства трубопроводов. В этой части мы говорим, что вскоре под угрозой может оказаться программа по реализации "Турецкого потока", "Северного потока" и др.

Отдельные санкции вводятся также и в отношении лиц и компаний, которых связывают с кибератаками на США во время прошлых выборов – как против хакеров, так и против финансистов этих преступлений.

Штрафные меры также могут быть введены и против тех, кто нарушает права человека, участвует в экспорте оружия в Сирию или как-то связан с ситуацией в Украине.

Впрочем, пока российский народ получает с "голубых экранов" информацию о "достижениях и победах" Кремля на международной арене, пока им рассказывают о недейственных санкциях, власти РФ пытаются решить важный для страны вопрос – спасти свои финансы. Они, как известно, все находятся за границей.

И это в очередной раз доказывает один простой факт: санкции действуют. И не только в отношении российского ВПК, что не может выполнить действующие контракты, но и в целом против всей российской экономики.

Александр Демченко, «Обозреватель»