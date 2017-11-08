Инвалид-колясочник из Мозыря выиграл дело у ГАИ 1 8.11.2017, 19:19

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Виталий Ковалев

ГАИ признала ошибку с выписанным инвалиду-колясочнику штрафом в Мозыре.

Инвалид 1-й группы Виталий Ковалев прикован к инвалидному креслу. В начале сентября мужчина недосчитался приличной для его пенсии суммы. Оказалось, деньги принудительно сняли на погашение штрафа, который он якобы получил за переход улицы в неустановленном месте. В ГАИ признали ошибку, в отношении составившего протокол инспектора проводится служебная проверка, пишет sb.by.

— Поскольку постановление вступило в законную силу, отменить его сами мы уже не можем, — прокомментировали в ГАИ УВД Гомельского облисполкома. — Соответствующее ходатайство направлено в прокуратуру. Постановление вынес инспектор из Ельска, когда по обмену экипажами работал в Мозыре.

Напомним, протокол за «нарушение» (был составлен зимой https://charter97.org/ru/news/2017/10/7/265239/). Никаких извещений житель Мозыря не получал — в протоколе указан его старый адрес, где он не живет уже более 10 лет. Да и само правонарушение, по словам Виталия, абсурдное: мужчина по состоянию здоровья просто не мог его совершить — ведь самостоятельно он не может спуститься даже во двор.

В территориальном центре соцобслуживания подтвердили: с апреля 2016 года мужчина является их подопечным. Самостоятельно выходить на улицу он не может, по дому передвигается в инвалидном кресле или на костылях. Для оказания помощи трижды в неделю к нему приходит соцработник. А также выразили готовность при необходимости безвозмездно предоставить услуги юриста.

В ходе начавшихся разбирательств выяснилось, что в прошлом году в отношении Ковалева также был составлен административный протокол. В этот раз за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Вся эта мистика административного характера имеет простое объяснение. Некий гражданин, попадаясь стражам порядка, представляется данными Виталия Ковалева. В то же время сам он недоумевает, как подобное может происходить:

— Как удостоверяли личность этого человека? Если бы названные им данные проверялись по базе, то официальные бумаги — извещения, повестки — приходили бы на мой нынешний адрес. Однако их не было. Получается, что на начальном этапе кто-то так и не выяснил, где я живу, и дальше пошло по цепочке. Иначе как халатностью назвать это нельзя. Особенно учитывая, что такое случилось дважды. А если бы я ничего не заметил, могло бы повториться еще неизвестно сколько раз.

Сейчас Виталий настроен оптимистично и верит в торжество справедливости. Говорит, что представлявшийся его данными человек уже установлен.