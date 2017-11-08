Иван Тихон: Моя главная цель - это участие в Олимпиаде-2020 8.11.2017, 19:27

Иван Тихон

Фото: Reuters

41-летний белорусский молотобоец рассказал о ближайших соревновательных планах.

Белорусский молотобоец Иван Тихон рассказал, что намерен выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

- Можете сказать, какой ближайший соревновательный календарь у Ивана Тихона?

- Здесь никакого секрета. Мой первый подготовительный этап завершится в декабре, а продолжится уже в начале следующего года. Вся подготовка направлена на участие в чемпионате Европы-2018, который пройдет в августе в Берлине. Уж не знаю, будет ли включен молот в соревновательную программу II Европейских игр-2019 в Минске, но я буду морально и физически готов выступить и в родных стенах. Следом за этим турниром идет чемпионат мира в Катаре. Так что план очерчен — и я постепенно буду стараться воплотить его в жизнь. И главное из моих целей — это участие в Олимпийских играх 2020 года в столице Японии — Токио.

- Легко ли в 41 год распределять свои силы поэтапно, чтобы рассчитывать на покорение самых престижных вершин?

- Думаю, что возраст здесь — не самый главный критерий. Нужно быть крепким духом, получать поддержку от руководства спортивного ведомства, федерации, тренерского состава, родных и близких… — цитирует Тихона официальный сайт БФЛА со ссылкой на «Наш Спорт».