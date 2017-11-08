Cоветники Ангелы Меркель: Brexit необходимо отменить 8.11.2017, 19:35

Проведет ли Великобритания еще один референдум?

Если Великобритания покинет блок, потребуется соглашение, которое минимизировало бы ущерб для обеих сторон. По словам экспертов, с переговорами, которые будут тянуться дольше, чем два года, предусмотренные правилами ЕС, должен быть предоставлен единовременный период продления, передает fdlx.com со ссылкой на Bloomberg.

Из-за широкого влияния выхода Великобритании из ЕС совет продолжает настаивать на том, чтобы его предотвратили, — сказали эксперты.

Президент ЕС Дональд Туск в прошлом месяце возродил идею, что Британия может оставаться членом блока, заявив, что исход был полностью в руках британского правительства.

Германия и Франция указали, что будут приветствовать Великобританию, если она решит обратить вспять процесс Brexit.

Но для этого Великобритании, вероятно, придется провести еще один референдум, или выбрать правительство, возглавляемое стороной, которая проводила кампанию по обещанию остаться в ЕС.

По-прежнему существует риск неконтролируемого выхода, и резких корректировок экономических участников, — сказали советники правительства Германии, — и наоборот, возможность пребывания Великобритании в ЕС не может быть полностью исключена.