закрыть
8 ноября 2017, среда, 19:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Cоветники Ангелы Меркель: Brexit необходимо отменить

  • 8.11.2017, 19:35

Проведет ли Великобритания еще один референдум?

Если Великобритания покинет блок, потребуется соглашение, которое минимизировало бы ущерб для обеих сторон. По словам экспертов, с переговорами, которые будут тянуться дольше, чем два года, предусмотренные правилами ЕС, должен быть предоставлен единовременный период продления, передает fdlx.com со ссылкой на Bloomberg.

Из-за широкого влияния выхода Великобритании из ЕС совет продолжает настаивать на том, чтобы его предотвратили, — сказали эксперты.

Президент ЕС Дональд Туск в прошлом месяце возродил идею, что Британия может оставаться членом блока, заявив, что исход был полностью в руках британского правительства.

Германия и Франция указали, что будут приветствовать Великобританию, если она решит обратить вспять процесс Brexit.

Но для этого Великобритании, вероятно, придется провести еще один референдум, или выбрать правительство, возглавляемое стороной, которая проводила кампанию по обещанию остаться в ЕС.

По-прежнему существует риск неконтролируемого выхода, и резких корректировок экономических участников, — сказали советники правительства Германии, — и наоборот, возможность пребывания Великобритании в ЕС не может быть полностью исключена.


Мнение

37 золотых коронок
37 золотых коронок Дмитрий Дрозд
Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»