В минских загсах внедряют медиацию 1 8.11.2017, 19:54

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В случае конфликтных ситуаций медиаторы смогут оказать помощь паре сохранить семью.

Пилотный проект по внедрению медиации в органах ЗАГС стартовал в Минске, сообщила БелТА начальник отдела бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.

— Мы видим перспективы применения инструментов медиации в работе органов записи актов гражданского состояния. Если возникают конфликтные ситуации, медиаторы могут оказать помощь паре сохранить семью, без судебного разбирательства урегулировать острые моменты, при регистрации брака рассказать о том, как правильно строить семейную жизнь, — сказала Кочина.

Проект реализуется главным управлением юстиции Мингорисполкома, столичными органами ЗАГС совместно с Белорусским республиканским союзом юристов и учебно-практическим учреждением «Центр медиации и права». Сегодня состоялся первый семинар на данную тему с участием начальников отделов ЗАГС всех районных администраций, руководства главного управления юстиции Мингорисполкома, представителей союза юристов, медиаторов.

Институт медиации заработал в Беларуси в 2014 году после вступления в силу соответствующего закона. У конфликтующих сторон появилась возможность самостоятельно с помощью незаинтересованного лица мирным способом урегулировать конфликт, что является важнейшим мотивационным стимулом к попытке избежать судебного разбирательства, не придавать публичной огласке имеющиеся у сторон проблемы в ведении бизнеса, семейных и трудовых отношениях. Именно в сфере семейных правоотношений институт медиации наиболее перспективен, поскольку зачастую люди не хотят озвучивать конфликт в суде, но и между собой договориться не могут.