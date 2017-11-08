Стали известны подробности аварии, в которой погибли пять человек 6 8.11.2017, 20:04

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Водитель обгонял «скорую», которая возвращалась с вызова.

Трагедия произошла в Городокском районе 5 ноября вечером. Возле деревни Дрожаки автомобиль Volvo S40 врезался в дерево. Машину разорвало на части. В страшной аварии погибли пять человек, выжила лишь 21-летняя девушка. Ее с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали, пишет kp.by.

- Говорят, что водитель обгонял «скорую», которая возвращалась с вызова. Их начало заносить, крутить… Когда произошла авария, фельдшер побежала к ним. Все были мертвы, кроме одной девушки. Такая трагедия, - вздыхает местная жительница городского поселка Езерище.

Как сообщает Следственный комитет, в салоне находилось шесть человек: четверо мужчин из поселка Езерище и две женщины, жительницы одной из деревень Городокского района. Молодые люди от 23 до 30 лет, в том числе 19-летняя девушка, погибли на месте. Анна училась в медицинском колледже на втором курсе.

- Это был самый позитивный человек, которого я когда-либо видел. Улыбка у нее вообще не сходила с лица. Она была простым и добрым человеком, - говорит знакомый девушки Степан.

- По слухам, парни из Езерищ приехали в гости к девушкам, а на обратном пути подвезли Анну и ее подругу на дискотеку, - говорят односельчане девушки. - Аня умная, активная девочка. Она и пела, и танцевала. В семье была младшим ребенком.

- У одного из парней, Анатолия, осталась жена и дочка. Остальные не были женаты, - говорит подруга молодых людей, которые разбились. - Volvo мой друг Игорь, который тоже погиб, купил недавно.

Спасли 21-летнюю Валентину Павлову. Девушка отучилась на ветврача, но не работала. По словам медиков, она родилась в рубашке.

- У девушки был разрыв печени, ушиб головного мозга, множественные раны лица, потеря крови. Ее уже перевели в Витебскую областную клиническую больницу, - рассказал заведующий хирургическим отделением Городокской районной больницы Валерий Ладнов.

- Дочка уже начала разговаривать, - говорит мама Валентины Любовь. - В тот вечер я звонила ей несколько раз, и она говорила, что проводит время с подругой. А в полвторого ночи я звоню, спрашиваю: «Валя, ты где?» - а мне кто-то отвечает: «Она в реанимации». Врач сказал, что она скоро пойдет на поправку. Хоть бы она выкарабкалась!

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).