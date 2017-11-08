ООН рассмотрит «каталонский вопрос» на ближайшем заседании? 3 8.11.2017, 20:12

Международным аналитикам предстоит дать независимую оценку действиям официального Мадрида.

Ситуация в Каталонии может быть рассмотрена на ближайшем заседании Организации Объединенных Наций.

Такое мнение выразил европейский политический эксперт Клаус Хофф в комментарии корреспонденту ГолосUA.

По словам аналитика, международным аналитикам предстоит дать независимую оценку действиям официального Мадрида, объявившего вне закона итоги референдума о независимости автономии и взявшего под стражу восемь членов Женералитета Каталонии.

«Эти действия уже привели к массовым манифестациям по всей провинции и могут вызвать открытые уличные столкновения, - сказал, в частности, он. – Мировое сообщество должно не допустить эскалацию конфликта в регионе».

Какое будет решение ООН в этой связи, К. Хофф не объяснил.

Напомним, референдум в Каталонии состоялся 27 октября. Абсолютным большинством голосов местные жители выразили свою поддержку идее выхода из состава Испании. Накануне испанский Конституционный суд аннулировал одностороннюю декларацию о каталонской независимости.