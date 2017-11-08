закрыть
8 ноября 2017, среда, 22:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ООН рассмотрит «каталонский вопрос» на ближайшем заседании?

3
  • 8.11.2017, 20:12

Международным аналитикам предстоит дать независимую оценку действиям официального Мадрида.

Ситуация в Каталонии может быть рассмотрена на ближайшем заседании Организации Объединенных Наций.

Такое мнение выразил европейский политический эксперт Клаус Хофф в комментарии корреспонденту ГолосUA.

По словам аналитика, международным аналитикам предстоит дать независимую оценку действиям официального Мадрида, объявившего вне закона итоги референдума о независимости автономии и взявшего под стражу восемь членов Женералитета Каталонии.

«Эти действия уже привели к массовым манифестациям по всей провинции и могут вызвать открытые уличные столкновения, - сказал, в частности, он. – Мировое сообщество должно не допустить эскалацию конфликта в регионе».

Какое будет решение ООН в этой связи, К. Хофф не объяснил.

Напомним, референдум в Каталонии состоялся 27 октября. Абсолютным большинством голосов местные жители выразили свою поддержку идее выхода из состава Испании. Накануне испанский Конституционный суд аннулировал одностороннюю декларацию о каталонской независимости.


Мнение

37 золотых коронок
37 золотых коронок Дмитрий Дрозд
Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»