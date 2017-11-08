Что мы празднуем? 9 Алексей Кириенко, ucpb.org

8.11.2017, 20:20

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Алексей Кириенко

Какое отношение события столетней давности имеют к Беларуси?

День 7 ноября в Беларуси считается государственным праздником, так называемым, «Днём Великой Октябрьской революции». Невольно возникает вопрос, а что мы празднуем? Какое отношение события столетней давности имеют к нашей стране? И отмечает ли этот государственный праздник хоть кто-нибудь, кроме части чиновников да кучки полоумных престарелых коммунистов?

Начнём с того, что т.н. «День Великой Октябрьской революции» в наши дни празднуется только в нашей стране. Попробуем разобраться, кто и почему празднует 7 ноября в Беларуси. Как уже было сказано выше, этот «праздник» отмечают чиновники и коммунисты. Несомненно, идеологи могут придумать сотни обоснований на тему того, почему нам всем стоит отмечать эту дату: мол, без Октябрьской революции не было бы независимой Беларуси и т.п. (ну так, может, будем отмечать дату обретения Беларуси независимости?). Не стоит серьёзно относиться к притянутым за уши аргументам этих господ (простите – товарищей). По факту, никто, кроме вышеперечисленных категорий граждан, не воспринимает эту дату всерьёз и, между прочим, очень зря.

Действующая власть, включая коммунистов, которые также сидят в «парламенте» и даже занимают министерские должности, имеет полное право отмечать 7 ноября как свой государственный праздник. Ведь Беларусь, по сути, является советской страной, а белорусы являются советскими людьми. Правы те, кто называет лукашенсковскую Беларусь маленьким Советским Союзом. Да, мы и есть воплощение всего того советского, что было в СССР, но с одной небольшой оговоркой: мы вычеркнули и ликвидировали всё то лучшее, что было в СССР, оставив и впитав в себя большинство отрицательных качеств советской державы. У нас по-прежнему в качестве государственного строя – диктатура по советскому образцу, безальтернативные выборы, итог которых заранее всем известен. У нас есть так называемые «местные советы», которые советуются только с вышестоящим руководством. В центре каждого регионального города у нас находится управление КГБ, в котором «товарищи» расстреливают людей (пусть и не в таких масштабах), награждают друг друга и даже ставят памятники себе и своим предшественникам за то, что те работали усерднее и ломали жизнь не десяткам, а сотням тысяч людей. У нас по-прежнему экономика строится на пятилетках и командно-административных принципах, пусть и разбавленных щепоткой рыночных элементов. У нас по-прежнему чиновник для гражданина является божеством, на действия которого бесполезно жаловаться вышестоящему божеству. У нас полностью подконтрольные чиновникам и КГБ суды, приговоры которых заранее известны. Стоит ли вспоминать про убогие колхозы и совхозы в деревнях, в которых нет места для работящего человека, так как он всегда будет получать зарплату наравне со своим алкоголиком-коллегой, спивающемся со скоростью света.

У нас нет вкусного дешёвого мороженого, качественных товаров, добротного образования, или чем там ещё любят хвастаться приверженцы СССР. Мы впитали в себя только худшее. Так бывает, когда задача построить новое ложиться на плечи политического авантюриста, который умеет лгать, обманывать и притворяться, но не умеет управлять даже захудалым совхозом.

Зато в самом центре города висит огромная растяжка, оповещающая нас о том, что 7 ноября – день Великой Октябрьской революции, а могилёвские идеологи дали указание в стиле «пятилетку – в четыре года», то есть ускоренными темпами завершить строительство ряда объектов и сдать их к 7 ноября. Это ли не совковый идиотизм, когда школу, садик или поликлинику строят лишь бы как, ради того, чтобы чинуша отчитался перед вышестоящим руководством о том, что объект был построен именно к той дате, которая им больше всего нравится, а не в реальные сроки. И эти чиновники имеют полное право отмечать день Октябрьской революции, потому что они победили: мы живём в «стране советов», а совковые чиновники правят нами. Ура, товарищи!

Алексей Кириенко, ucpb.org