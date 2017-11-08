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НАТО изменит свою командную структуру

  • 8.11.2017, 20:38

В Европе будут созданы два новых центра планирования и управления операциями НАТО.

Один из них будет отвечать за переброску войск и вооружений по европейскому континенту, другой - за операции военно-морских сил в Атлантическом океане. Об этом договорились на встрече в Брюсселе в среду, 8 ноября, министры обороны стран Североатлантического альянса. Тем самым НАТО отреагировала на действия России на Украине, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.

Где именно будут располагаться новые центры и сколько дополнительного персонала потребуется Североатлантическому альянсу, пока неизвестно. Детали реорганизации должны быть проработаны к февральской встрече министров обороны натовских государств.

НАТО требует улучшить транспортную инфраструктуру ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что транспортная инфраструктура Евросоюза должна соответствовать военным требованиям. Европейские автомобильные и железные дороги, а также аэропорты необходимо приспособить для оперативной переброски войск НАТО, убежден он. По словам Столтенберга, этим вопросом должны заняться как руководство ЕС, так и национальные правительства, а также частные предприниматели.

После окончания холодной войны штат сотрудников НАТО был уменьшен с 22 тысяч до 6800 человек, а число ее главных штабов - с 33 до 7.


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