Как не попасть на деньги, если вы клиент velcom 23 8.11.2017, 20:47

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Тонкости, которые должны знать клиенты мобильного оператора.

Почти все эти тонкости прописаны в условиях и договорах об оказании услуг связи, но могут быть неочевидны для человека, у которого нет времени или желания читать десятки страниц мелкого шрифта. Таких, как показывает практика, большинство, пишет «Онлайнер».

Тяжелое наследие

Некоторые проблемы оператора, которые становятся проблемами абонента, связаны с «Атлант Телекомом» — интернет-провайдером, который вот уже год как входит в состав Telekom Austria вместе с velcom.

«Недавно узнал интересную новость насчет „Атлант Телекома“ и того, как они лукавят. Дело в том, что на сайте и в договоре компании прописывается сумма оплаты, например 49 рублей на 30 дней. Если подсчитать, то увидим, что в год получается семь месяцев по 31 календарному дню, четыре — по 30 и один, в котором 28 или 29 дней. Таким скрытым, по моему мнению, образом „Атлант Телеком“ получает дополнительно с каждого абонента больше 8 рублей в год... Учитывая, что у них около 190 тысяч абонентов, компания таким образом может получать в год около полутора миллионов рублей дополнительного дохода», — приводит свои выкладки читатель.

Речь вот о чем. Многие абоненты привыкли считать, что платят за услугу (будь то предоставление услуг мобильной связи или стационарного интернета) помесячно. То есть если указана абонплата в 49 рублей, то она будет равномерными частями списываться ежедневно в течение месяца. Если 31 день, то выходит по 1,58 рубля в день, если в месяце всего 30 суток — значит, по 1,63 рубля, а если 28 или 29 — то 1,75 или 1,69 рубля соответственно.

Но у интернет-провайдера velcom все чуть хитрее: 49 рублей вы платите не за месяц, а за 30 суток. Таким образом, если в месяце 31 день, то конечная месячная плата составит не 49 рублей, как могут подумать многие пользователи при заключении договора, а более реальные 50,63 рубля. Мелочь? Да, но за год набегает более весомая сумма. А если вы являетесь абонентом на протяжении нескольких лет, то… посчитайте сами.

К слову, обычно за такие услуги стоимость списывается не ежедневно равными долями, а единоразово. Все это приводит к тому, что дата оплаты постоянно сдвигается на более ранние сроки. Так, если изначально вы подключались и платили, например, 1-го числа, то за три года дата оплаты сместится на более ранний срок и оплачивать придется 15-го числа.

Любопытно, что отголоски «30-дневности» можно встретить и у velcom. И в этом случае надо быть втройне осторожней, ведь если «Атлант Телеком» рассчитывает подобным образом все услуги, то мобильный оператор — только некоторые. Вполне может случиться так, что у вас будет стандартный тариф с месячной абонплатой, пакет услуг с периодом в месяц и еще один пакет на 30 дней.

Возьмем, например, тарифные планы популярной линейки «Комфорт». Здесь все привычно — месячная абонплата. Но если вы захотите подключить пакет минут со звонками во все сети, то он будет рассчитываться исходя из 30-дневного периода. В то же время услуга с 3G-безлимитом во все сети предоставляется на месяц.

Мы спросили у пресс-службы velcom, почему некоторые услуги компании тарифицируются ровно по 30 дней, а некоторые — по месяцам независимо от количества дней в месяце. Вот что нам ответили: «Такая разница в подходах к списанию стоимости услуг, тарифных планов и пакетов компании обусловлена технологической особенностью работы системы биллинга. Разведение платежных периодов по времени позволяет распределить нагрузку на технические системы компании и избежать пиковых нагрузок в биллинге на стыке двух месяцев, которые могли бы оказать негативное воздействие на абонентов».

Бесплатные платные звонки

«Велком, хватит уже издеваться над абонентами. Сделайте наконец безлимит минут не только в 3G, но и в 2G. Люди же особо не разбираются. Моя сегодня попала на деньги... Режима „Только 3G“ в телефоне нет. Можно, конечно, выставить в инженером меню, но до первой перезагрузки, а потом сброс... Не могу понять, зачем такой безлимит делать именно в 3G. В надежде, что те, кто особо не разбирается, попадут на деньги? Почему в 2G не сделать?» — возмущается еще один абонент оператора.

Описания тарифов velcom пестрят отсылками к бесплатным внутрисетевым звонкам. Вот только не все обращают внимание, что касается это только 3G-сети. Да, если у вас современный смартфон, то проблем нет — связь третьего поколения есть почти везде и почти всегда. Но если разговор идет о стареньком кнопочном телефоне? Таких еще много, особенно у пожилых людей. Да и гарантировать полное присутствие 3G пока никто не спешит.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые тарифы velcom предлагают бесплатные минут не только в 3G-, но и в 2G-сети. Это может запутать новых абонентов во время выбора подходящего ТП. Так, тарифный план «Smart Бесконечный» предлагает полный внутрисетевой безлимит независимо от типа сети. В то же время во всех тарифах линейки «Комфорт» речь идет о бесплатных 3G-вызовах.

В недавно появившихся предложениях серии «Комфорт+» заявлены бесплатные исходящие во все сети, но опять-таки только из 3G. На звонки из 2G-сети установлены свои лимиты.

Стоит отметить, что в прошлом году velcom прогнозировал закат эпохи GSM, намеченный на 2017 год. Однако так называемый 2G еще востребован, о полном переходе на более современные стандарты связи говорить пока рано.

Штраф за нелояльность

Это может показаться странным, но некоторые операторы практикуют применение штрафных санкций к абонентам, которые недостаточно долго пользовались сотовыми услугами компании. Касается это и velcom.

Если у вас возникла необходимость подключиться к сети на непродолжительное время, учтите, что первый белорусский GSM-оператор истребует с вас штраф. Заплатить компании придется в том случае, если вы обслуживались менее 120 дней и задумали закрыть договор.

Информацию об этом надо искать глубоко в недрах документации. В «Порядке переоформления абонента, расторжения договора» от 28 ноября 2016 года сказано: «В случае отказа клиента от обслуживания абонентского номера в течение 120 дней с момента заключения договора, клиент уплачивает компании плату в размере:

• 6,35 руб. (кроме абонентов тарифов BUSINESS.PRO.Платиновый, Бизнес-класс);

• 37,90 руб. — абоненты тарифов BUSINESS.PRO.Платиновый, Бизнес-класс».

Найти эту информацию где-нибудь в описании тарифных планов на сайте оператора не получится, так что имейте в виду. Особенно если присматриваетесь к «Бизнес-классу».

Быть добросовестным абонентом

Это было год назад. В ноябре 2016-го velcom объявил о том, что делает безлимитным интернет-трафик для тарифов «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс». Но вскоре выяснилось, что у безлимита все-таки есть некий теоретический лимит. Если ежемесячное потребление мобильного трафика превысит 100 ГБ, компания начнет анализировать, насколько добросовестно вы пользуетесь интернетом. Если окажется, что интернет вам был нужен в каких-то злодейских (или кажущихся такими) целях, доступ в сеть могут ограничить.

Отметим, что за год с момента появления этого пункта в правилах оказания услуг velcom с жалобами на блокировку доступа в интернет мы не сталкивались. Вероятно, добросовестно к потреблению трафика относится подавляющее большинство абонентов ТП «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс».

Более того, один из пользователей тарифа «Smart Бесконечный» даже прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, что потреблял больше 100 ГБ трафика в месяц, но от сети его не отключали. А в ответ на вопрос о возможных последствиях его заверили, что ограничивать доступ в сеть никто не собирается.

— Были ли случаи отключения абонентов ТП «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс» за недобросовестное использование мобильного интернета?

— Подобных отключений абонентов тарифных планов «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс» не было. В случае с ТП «Smart Бесконечный» были единичные ограничения скорости доступа в интернет до 512 Кбит/с при достижении пороговых величин потребления трафика, — рассказали нам в пресс-службе velcom.

Что ж, наверное, проблем здесь и правда нет. Если вы сталкивались с отключением из-за перерасхода интернета на тарифах «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс» — напишите в комментариях к этой статье.

Зарубежные SMS — только по разрешению

Всего пару недель назад абоненты velcom начали жаловаться на невозможность получить SMS, необходимые для валидации на каких-либо зарубежных сервисах.

«Надо было товарищу зарегистрировать ящик на Yahoo. А там регистрация с подтверждением через SMS. Дал он номер velcom, а эсэмэска не приходит, сколько ни пытайся. Потом попробовал то же самое с МТС — пришла без вопросов. В техподдержке говорят, мол, с 16 октября согласно белорусскому законодательству SMS от сервисов, не являющихся партнерами velcom и не заключивших с ним договор, блокируются. Это что за ерунда такая?» — интересуется читатель.

Вопрос с аналогичным смысловым наполнением мы отправили в velcom. Вот что нам пояснили:

— Компания velcom не ограничивает SMS-рассылки, если они осуществляются через авторизованных провайдеров и без нарушений требований действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе изложенных в ст. 38 Закона Республики Беларусь «Об электросвязи» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2017 г. №518 о внесении дополнений и изменений в Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. №1055 и от 19 августа 2006 г. №1058.

В комментариях к статье вы можете поделиться очевидными и не очень очевидными «хитростями» со стороны операторов, с которыми вы сталкивались. Мы ведь наверняка учли не все нюансы! Здесь же дадим несколько советов абонентам velcom:

- Самый нужный и при этом очевидный совет — внимательно читайте условия договора на предоставление услуг. Или хотя бы то, что написано в кратком описании тарифа. Помните, что «30 дней» и «месяц» — это далеко не всегда одно и то же.

- Если вам нужна связь на непродолжительный период (до четырех месяцев), то velcom вам вряд ли подойдет, потому что за отключение придется платить штраф до 37,9 рубля.

- Можно соблазняться безлимитным интернетом на тарифах «Smart Бесконечный» и «Бизнес-класс», но в голове лучше держать цифру 100 — после такого количества потребленных гигабайт оператор может поинтересоваться, добросовестно ли вы используете интернет.

- Не можете пройти валидацию через SMS на зарубежных сервисах? Что ж, velcom советует вам изучить ст. 38 Закона Республики Беларусь «Об электросвязи» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2017 г. №518 о внесении дополнений и изменений в Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. №1055 и от 19 августа 2006 г. №1058.