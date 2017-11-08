Кто будет гасить свет в Шереметьево? 1 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

8.11.2017, 21:07

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В РФ медленно, но верно происходит отбор: лучшие уезжают или загоняются в гетто, худшие процветают.

Во время массовой алии 1989 года в ходу была шутливая просьба к тому, кто уедет последним, погасить свет в Шереметьево. Нынешняя эмиграция / эвакуация людей, не вписывающихся в сумеречный ландшафт позднего путинизма, не носит столь массового характера, но, тем не менее, заставляет вспомнить эту невеселую шутку.

Вслед за эвакуацией Ксении Лариной, Россию покинула журналист, руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она уехала в Германию после того, как заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый написал на нее донос "о хищении бюджетных средств в особо крупном размере".

Узелок между "Русью сидящей" и ФСИН завязался давно, а обострение случилось летом 2017 года, когда 8.6.2017 в офис фонда "Русь сидящая" пришли с обыском сотрудники СК и МВД. "Мы каждый день ловим ФСИН на нарушениях, коррупции и прочем. Ответ рано или поздно должен был быть", - тогда еще, сразу после июньского обыска, объяснила его причины Ольга Романова.

Летом 2017 года "Русь сидящая" по мнению руководства ФСИН перешла черту, поскольку замахнулась уже не на отдельные факты тюремного беспредела, а на сами основы современного ГУЛАГа. Ольга Романова уже тогда понимала, что происходит: "У нас конфликт с пенитенциарной системой каждый день на протяжении последних 9 лет. И он нарастает, потому что от локальных стычек мы перешли к концепции, что ФСИН надо изменить до основания". Этого начальство современного ГУЛАГА стерпеть уже, естественно, не смогло и перешло к уничтожению "Руси сидящей". Персонально Ольге Романовой было предложено на себе испытать все те милые повадки пенитенциарной системы, от которых она в последние годы пыталась защищать, порой не без успеха, многих сидельцев.

Про "хищение бюджетных средств в особо крупных размерах", замглавы ФСИН Рудый, конечно, наврал, поскольку никаких бюджетных денег в "Руси сидящей" не было и нет. Рудый врал, имея в виду контракт со Всемирным банком о повышении финансовой грамотности заключенных. "Русь сидящая" доказала в суде, что контракт со Всемирным банком полностью выполнен, следовательно, Рудый лжет, когда пишет в своем доносе, что "деньги свистнули, а лекций не читали".

У Романовой на руках есть контракты с лекторами, записи лекций и фотографии. Но, помимо этого у нее есть опыт и знание того, чем в России кончаются конфликты с начальством и как российские суды выносят приговоры, если одна из сторон носит погоны, а вторая – нет. Поэтому Ольга Романова приняла абсолютно верное решение.

"Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало", - объяснила свое решение Романова.

Журналист и правозащитник Ольга Романова уехала и будет жить и работать в Германии, а вертухай и стукач Анатолий Рудый остался в России. Ольга Романова – хороший журналист и эффективный правозащитник. Полученная ею премия ТЭФИ в 2004 году в номинации "Ведущий информационной программы", была одной из последних настоящих ТЭФИ до того, как эту премию стали давать кому попало.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый тоже человек известный. В 2013 году зам. директора ФСИН Анатолий Рудый стал фигурантом скандальной проверки Счетной палаты законности выделенных ему безвозмездных субсидий на жилье. Как сообщали тогда "Известия", выяснилось, что Анатолий Анатольевич, прикинувшись бездомным, получил от родного Отечества 16,3 миллиона рублей на приобретение квартиры. В ходе проверки было установлено, что в момент получения субсидии генерал тюремного ведомства уже был собственником двух квартир, площадью, соответственно 63 и 38 кв.м., а субсидию сообразительный тюремщик получил на третью квартиру. Теперь этот достойный человек написал донос на Ольгу Романову и выдавил ее из страны.

В стране медленно, но верно происходит естественный отбор: лучшие уезжают или загоняются в гетто, худшие процветают. И ответ на вопрос, кто погасит свет в Шереметьево, в общем и целом известен. Это сделает генерал-лейтентант Рудый, или кто-либо ему подобный. Когда в стране опустят железный занавес и введут лагерный распорядок дня. После отбоя свет зекам ни к чему. И вообще, на что тут смотреть? Тут и смотреть-то не на что. И свет в России не нужен, да и Шереметьево пора закрыть, нечего по свету шастать.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru