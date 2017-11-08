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Юнкер: Сербия и Черногория могут стать членами ЕС до 2025

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  • 8.11.2017, 21:43
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

На сегодня кандидатами на вступление в ЕС являются Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония.

Сербия и Черногория могут вступить в Европейский союз до 2025 года.

Об этом после встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает сербское издание rts.rs.

«Я думаю, что Сербия и Черногория станут членами ЕС до 2025 года», - ответил Юнкер на вопрос представителя сербских СМИ о расширении Евросоюза.

«Я хочу подтвердить свою убежденность в том, что для Западных Балкан необходимо сохранить открытую европейскую перспективу. На данный момент кажется невозможным получить новых членов ЕС до 2019 года, но я хочу, чтобы европейская перспектива рассматривалась не как приглашение, а как постоянная потребность в этой части Европы», - добавил Юнкер.


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