Центр Минска встал в пробках 8.11.2017, 21:48

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Внушительная пробка образовалась из-за серьезной аварии.

Из-за аварии в центре Минска образовалась внушительная пробка — на место ДТП выехали скорая, ГАИ и МЧС. Как сообщают очевидцы, столкнулись три авто. Одно из них, как сообщают очевидцы, загорелось.

Как сообщила tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, на «101» поступило сообщение о ДТП по проспекту Независимости, 32 (напротив цирка). В аварии столкнулись три авто. По предварительной информации, одно из них загорелось, однако по прибытии спасатели информацию не подтвердили. Помощь МЧС не потребовалась.

Как сообщают очевидцы с места аварии, двум водителям потребовалась медпомощь — их осматривают медики.

— Скорее всего, из-за удара начал вытекать антифриз, показалось, что машина горит. Но открытого огня не было, — написали на почту читатели.

На проспекте Независимости образовалась внушительная пробка. Движение со стороны Октябрьской площади в направлении площади Победы осуществляется только по двум правым полосам, а в обратном направлении — только по крайней правой. Водителей просят учитывать эту информацию.

Фото предоставлено МГУ МЧС