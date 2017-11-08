закрыть
8 ноября 2017, среда, 22:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Центр Минска встал в пробках

  • 8.11.2017, 21:48
  • 4,759

Внушительная пробка образовалась из-за серьезной аварии.

Из-за аварии в центре Минска образовалась внушительная пробка — на место ДТП выехали скорая, ГАИ и МЧС. Как сообщают очевидцы, столкнулись три авто. Одно из них, как сообщают очевидцы, загорелось.

Как сообщила tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, на «101» поступило сообщение о ДТП по проспекту Независимости, 32 (напротив цирка). В аварии столкнулись три авто. По предварительной информации, одно из них загорелось, однако по прибытии спасатели информацию не подтвердили. Помощь МЧС не потребовалась.

Как сообщают очевидцы с места аварии, двум водителям потребовалась медпомощь — их осматривают медики.

— Скорее всего, из-за удара начал вытекать антифриз, показалось, что машина горит. Но открытого огня не было, — написали на почту читатели.

На проспекте Независимости образовалась внушительная пробка. Движение со стороны Октябрьской площади в направлении площади Победы осуществляется только по двум правым полосам, а в обратном направлении — только по крайней правой. Водителей просят учитывать эту информацию.

Фото предоставлено МГУ МЧС
Фото предоставлено МГУ МЧС

Мнение

37 золотых коронок
37 золотых коронок Дмитрий Дрозд
Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»