Какие вакансии предлагают белорусам, которые разбираются в криптовалютах 1 8.11.2017, 22:09

1,047

По сравнению с общим количеством вакансий объявлений для блокчейн-специалистов не так много.

В основном ищут программистов, но есть предложения для SMM-щиков и менеджеров с идеальным английским. Tut.by выяснил, какие специалисты прямо сейчас нужны в развивающуюся отрасль.

Вакансии, не связанные с ИТ

Компания Aetsoft разрабатывает продукты в сфере финансовых технологий и реализует проекты на базе блокчейна. Здесь ищут специалиста по поддержке клиентов. Кандидат должен владеть английским и русским языками — он будет общаться с пользователями криптовалютной биржи, собирать и обрабатывать инциденты с командой разработки, а также готовить и публиковать контент на новостном портале.

ChainArtSoft — компания, которая занимается высоконагруженными Django-приложениями и блокчейн-проектами. Один из разрабатываемых проектов — социальная платформа на основе блокчейна, где публикуется медийный контент. Для него требуется два специалиста. Первый — community manager, который будет формировать и поддерживать сообщество вокруг проекта. Основные требования к вакансии: опыт SMM и уровень английского не ниже upper-intermediate. Вторая вакансия — Business Development Manager. В его обязанности входит развитие бизнес-отношений с внешними партнерами, мониторинг состояния отрасли, работа с кураторами проекта и крупными инвесторами.

Центр делового развития занимается интернет-маркетингом и предлагает pr-услуги. Компания ищет SMM-менеджера для блокчейн-проектов. Он будет разрабатывать стратегию продвижения и создавать контент для соцсетей. В чем суть проекта, работодатель не указывает. Однако обещает от 800 до 2000 рублей на руки.

Анимационное агентство Lemon Digital ищет менеджера по продажам для удаленной работы. Компания делает рекламные видеоролики для IT-компаний, ICO и блокчейн-проектов. Менеджер обязан искать новых клиентов и поддерживать с ними долгосрочные отношения, а также проводить переговоры. Зарплата — от 1300 USD на руки.

Компания Tegrosoft специализируется на разработке ПО для блокчейн- и финтех-проектов. В Минске ищут SEO-специалиста для оптимизации информационного ресурса о блокчейн-отрасли. Условия — удалённая работа и гибкий график.

Команда Scorum, которая ищет С++ разработчика и Senior front end developer, также разместила вакансию SMM-менеджера. Он будет поддерживать и развивать соцсети инновационного IT-проекта — facebook, twitter, telegram на русском и английском языках. Опыт аналогичной работы обязателен, также нужен уровень английского upper-intermediate/advanced.

IT-вакансии

Криптостартап Multy.io разрабатывает мобильный криптовалютный кошелек с открытым исходным кодом. Это позволяет безопасно хранить, анализировать, передавать и обменивать любые токенизированные ценности.

Стартапу нужен full-stack node.JS. Требуется опыт JSа более 5 лет и знание распространенных фреймворков под node. JS, WebSockets, NoSQL базы данных, кластеризации и масштабирования. Желателен опыт front-end разработки. Плюсом для потенциального кандидата будет умение писать на Python/Go/JAVA/Kotlin. Будущему сотруднику предлагают от 5000 рублей на руки и опционы в виде токенов проекта.

Коллективная онлайн-лаборатория для запуска проектов Talaka создаёт виртуальный стартап-акселератор. Поэтому в компании открыта вакансия Blockchain Developer, который займется программированием криптоэкономики Talaka. Специалист должен понимать принципы технологии блокчейн, плюсом будет опыт написания смарт-контрактов в Ethereum и работы с Bitcoin/Hyperledger.

SoftSwiss разрабатывает платформу для онлайн-биткоин-казино. Компания приглашает опытного PHP-разработчика, который будет разрабатывать и сопровождать корпоративный продукт. Обязателен опыт работы с Laravel, знание JavaScript (ES6) и MySQL.

Компания Global developers разрабатывает CRM-систему на блокчейне. В Минске проектом занимается команда из 5 человек, в Израиле находится менеджмент. Здесь ищут PHP-программиста, который будет поддерживать проект и расширять его функционал. Из основных требований: PHP — опыт работы около 3 лет, знание Mysql и Doctrine. Специалисту обещают от 1500 до 2000 долларов на руки.

Altoros Development помогает компаниям - производителям ПО и стартапам ускорять процесс разработки и сокращать цикл выпуска программных продуктов. Сейчас в компании открыто две вакансии, связанные с блокчейном. Это Senior Developer in Blockchain projects и Blockchain architect and consultant. В первом случае ищут разработчика с 5-летним опытом работы с Java, Go или Node.js. Обязанности второго специалиста — консультировать клиентов, разрабатывать решения, основанные на блокчейне, а также проводить тренинги для клиентов.

InfoTechnology — компания, которая входит в состав группы компаний «XIM, Inc.» с головным офисом в Сан-Франциско. Здесь разрабатывают ПО и мобильные приложения, занимаются IT-консалтингом. Сейчас в компанию требуется Backend / Blockchain Developer (senior). У кандидата должен быть опыт разработки более 3 лет на одном из языков: C++/C/Java/ Scala/Go/Python. Плюсом будет знакомство с существующими блокчейн-приложениями.

Компания instinctools — долгосрочный партнер немецкой компании instinctools GmbH, находящейся в Штутгарте (Германия). Здесь разрабатывают программное обеспечение по офшорной модели и ищут в команду TL\Senior Blockchain Developer. Обязательны высшее техническое образование, опыт разработки и знание принципов проектирования ПО.

Scorum — продуктовая компания, которая работает над инновационным спортивным медиаресурсом на основе блокчейна. Это медиа, где любители спорта сами формируют контент и зарабатывают на этом — любые действия на платформе вознаграждаются внутренней криптовалютой. В блокчейн-стартап требуется С++ разработчик — помимо знания C++, нужно понимать принципы TDD и владеть принципами проектирования ООП. Также компания в поиске Senior front end developer, который займется разработкой сложных динамических интерфейсов.

Sharekey Labs — стартап с французскими корнями, который разрабатывает гибридную инновационную платформу, внедряющую блокчейн. Здесь ищут интерна с обязательным знанием Javascript, который программирует на нескольких языках.