Видеофакт: Вышел дуэт белоруски Кати IOWA с вокалистом System Of A Down 2 8.11.2017, 22:14

Фото: onliner.by

Американский рок-музыкант Серж Танкян и солистка группы IOWA Катя Иванчикова записали саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате».

В интернете состоялась премьера песни «A Fine Morning To Die», которую для саундтрека к фильму «Легенда о Коловрате» записали американский рок-музыкант Серж Танкян и солистка группы IOWA Катя Иванчикова, передает tut.by.

Вокалист System Of A Down Серж Танкян является автором песни и основным композитором фильма. Он лично прослушал несколько популярных в России певиц, но голос и манера исполнения белоруски Кати IOWA, выросшей в Чаусах и начинавшей карьеру в Могилеве, понравились ему больше всего.

«Я выросла на музыке System Of A Down, и письмо с предложением записать дуэт к фильму стало полной неожиданностью. Я его открыла, закрыла, и так несколько раз, не веря своим глазам», — рассказывает Катя.

Серж Танкян: «Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы — в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к фильму „Легенда о Коловрате“. И мне было крайне интересно и приятно посотрудничать с Катей, она очень одаренный музыкант».

Фильм «Легенда о Коловрате» выйдет в прокат 30 ноября. А 28 ноября группа IOWA представит в Минске новую программу «Плохо танцевать».