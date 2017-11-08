Путин не понимает по-татарски Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

8.11.2017, 22:22

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Антон Орехъ

В Татарстане идут баталии вокруг вопроса о преподавании национального языка в школах.

Чтобы не тратить время на пустые формальности, скажу сразу: я поддерживаю решение начальства Татарстана об обязательном изучении татарского языка в школе. Не для каждого ребенка, живущего в Татарстане, татарский язык родной.

Не каждый ребенок, живущий в Татарстане, родился в этой республике. Но дети, тем не менее, живут здесь и учатся. Это вопрос элементарного уважения к той земле, на которой ты живешь. Уважения к республике, у которой есть и традиции замечательные, и история, и культура.

У нас очень любят горевать о проблемах русскоязычного населения в других странах. Но проблемы эти начались, в том числе, и потому, что русскоязычное население с пренебрежением относилась к аборигенам, не хотело ни язык учить, ни историю, ни обычаи соблюдать. Не все, конечно! Но многие, к сожалению. А потом очень удивлялись, что местные их не любят.

Татарстан – это не другая страна. Татарстан – это Россия. Именно поэтому на всей территории России все в обязательном порядке изучают русский язык и литературу. Но Россия – страна многонациональная. Россия – это сумма языков и культур. Этим страна и чудесна! Разве плохо знать больше не только о своем народе и своей культуре, но и про другие культуры и народы своей же страны! Неужели тем, кто живет в Татарстане просто напросто не любопытно?

В конце концов, в школе учат физику, алгебру, биологию и кучу других предметов. И как-то не приходит в голову возмущаться по этому поводу, мол, почему это мы должны тут законы какого-то Ньютона учить, который жил в стране НАТО и ему яблоко на башку упало! То же самое и с национальными языками. Еще раз повторю – это вопрос элементарного уважения к титульной нации этой республики и земле, на которой ты живешь.

Наверное, это правило должно действовать не везде. В некоторых национальных краях представителей титульного народа совсем немного и там даже преподавателей языка будет трудно найти в нужном количестве. Но историю и культуру края знать надо все равно. И ничего, кроме жлобства в этом скандале я не вижу.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»