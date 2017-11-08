Беларусь и РФ начнут взаимно признавать визы до конца года 8.11.2017, 22:39

Соглашение будет касаться только тех государств, с которыми у Беларуси и России одинаковый визовый режим.

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть подписано до конца года. Но оно будет касаться только тех государств, с которыми у Беларуси и России одинаковый визовый режим, сообщает «Радыё Свабода».

Те же иностранцы из 80 стран мира, которые посещают Беларусь согласно правилам 5-дневного безвизового режима, поехать в Россию от нас по-прежнему не смогут.

Начальник Департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщил что сегодня состоялся очередной раунд консультаций, работа над соглашением о взаимном признании виз между Беларусью и Россией идет, и вполне реально, что оно будет подписано до конца 2017 года.

Алексей Бегун подтвердил, что 13-14 ноября в Москве министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудят эту тему, вопрос также будет вынесен на совместную коллегию внешнеполитических ведомств.

Но Беларусь и Россия имеют имеют принципиально разные визовые отношении со многими государствами. К примеру, с Грузией и с Турцией у Беларуси безвизовый режим, а у России - визовый.

«Если существует безвизовый режим въезда и на территорию Беларуси, и на территорию России, иностранец может приехать и в одну, и в другую страну без визы. Если одинаковый визовый режим, то при наличии одной визы (белорусской или российской) иностранный гражданин сможет посетить обе страны по соглашению о взаимном признании виз» — сказал представитель МИД Беларуси.