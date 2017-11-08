В Минске «заяц» напал на контролера 10 8.11.2017, 22:49

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Парень вытолкал контролера из салона троллейбуса.

Инцидент произошел на остановке «Восток-2» по улице Славинского в троллейбусе №37.

Контролеры зашли в подъехавший троллейбус для проверки оплаты проезда. Заметив контролеров, один из парней тут же попытался выйти из троллейбуса, однако ревизор перегородил ему дорогу. Тогда парень вытолкал контролера из салона троллейбуса.

Началась потасовка. Пострадал один из контролеров, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Хулигана-безбилетника объявили в розыск.