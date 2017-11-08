Министр обороны Эстонии поддержал создание «военного Шенгена» 8.11.2017, 23:06

Юри Луйк

НАТО уже работает над эффективностью перемещения союзных сил через границы стран-членов альянса в Европе.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк поддержал идею создания «военного Шенгена» для стран-членов НАТО в Европе для их упрощенного перемещения.

Об этом сообщает realist.online.

По словам министра, НАТО работает над эффективностью перемещения союзных сил через границы стран-членов альянса в Европе.

«Сейчас военные силы движутся крайне медленно, потому что страны очень по-разному относятся к тому, что войска других стран, в том числе союзников проходят по их территории», — заявил Луйк.

По его словам, процедуру перемещения союзных войск планируется унифицировать.

Луйк отметил, что так называемый «военный Шенген», к созданию которого призвал бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, никогда не станет «гражданским Шенгеном, но эту бюрократическую процедуру возможно существенно ускорить».

Луйк также сообщил, что в настоящее время НАТО работает над планом поддержки и укрепления уже дислоцированных в странах Балтии войск в случае кризисной ситуации.

«Этого первого этапа сдерживания, который мы наблюдаем в виде присутствия английских, французских и датских сил в Тапа и присутствия в других Балтийских странах, было бы недостаточно в кризисной ситуации», — подчеркнул он.

Ранее к созданию «военного Шенгена» призывала Литва.