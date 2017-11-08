Виталий Гурков присоединился к сбору денег на памятник Костюшко 8.11.2017, 23:25

Тадеуш Костюшко

Народный чемпион объявил аукцион, чтобы помочь собрать деньги на памятник национальному герою Беларуси.

Белорусский тайбоксер, участник группы Brutto Виталий Гурков выставил свой победный шарф на аукцион, чтобы собрать на первый белорусский памятник Тадеушу Костюшко. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил Глеб Лободенко.

5 ноября Виталий Гурков стал победителем международного турнира в весовой категории до 75 килограммов в одной из самых престижных организаций кикбоксинга Kunlun Fight. Победу он праздновал в накинутом на плечи шарфом с изображением Погони и Колоннами.

Этот шарф Виталий Гурков передаст тому, кто пожертвует наибольшую сумму на памятник Костюшко. Деньги на памятник собирают толокой. На момент объявления аукциона до необходимой суммы не хватало около 2400 рублей.

10 ноября Виталий Гурков подведет итоги кампании сбора средств на памятник и объявит нового владельца своего шарфа.

Тадеуш Костюшко - национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции, считается одним из самых известных в мире белорусов. В 1794 году Костюшко возглавил восстание против Российской империи. В Беларуси нет ни одного памятника Тадеушу Костюшко. В 2005 году бюст Костюшко был установлен на территории посольства США в Минске. В 2006 году в деревне Меречевщина Ивацевичского района, где родился и жил Костюшко, был поставлен валун с табличкой.