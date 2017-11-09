Арабские сказки для диктатуры 30 Владимир Халип

9.11.2017, 7:40

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Лукашенко так и не встретился с главой Эмиратов.

Страна устала без вождя. Многие растерялись – как жить? Еще вчера каждому было ясно: идти надо только вперед. А сегодня - полная тьма. И где это загадочное «вперед», никто толком сказать не может. Потому что главное направление известно только ему, правителю.

А он просто устал. Не настолько, чтобы сказать: «Я ухожу». Но изрядно. Год выдался немыслимо трудный. Три великих деяния ознаменовали его. Прежде всего, легендарный декрет о тунеядцах, который ковал и перековывал он персонально. Потом еще эти совместные ученья с Россией, во время которых он, поднатужившись, условного противника разгромил безусловно. И, конечно же, всенародная битва за урожай. И тут, как всегда, отличился правитель. С первого сжатого колоска и до последнего он висел над полями, высматривая с высоты птичьего полета, нет ли какой прорехи. В итоге виктория была полной и бесспорной.

После таких трудов человек обычный разлегся бы на диване надолго или купил путевку и улетел от дождя подальше. А ему нельзя. Он всегда на вахте. Ведет страну к неведомым горизонтам. Но к теплому морю хочется нестерпимо.

Отдых – дело обычное. Даже советская власть его искоренить не пыталась. Сразу после войны на какой-нибудь уцелевшей среди развалин можно было увидеть на редкость оптимистичный плакат. Веселый курортник. Пальмы. Синее море. И бойкий слоган: «В сберкассе денег накопил – путевку на курорт купил». А то как же! Это кто бы ему так запросто продал? Но такие плакаты были нужны позарез. Они убедительно подтверждали право каждого на заслуженный отдых.

А вот с высочайшим начальством все очень непросто. Потому что они – у руля. И ни на миг не могут оставить свой пост. Сталин, покидая кабинет, никогда не выключал свет. Чтобы каждый знал и помнил: даже ночью о нем думает вождь. Те времена давно канули в бездну. А традиция жива. Во всяком случае, у нас. Даже обычное желание поваляться на диване или бултыхнуть в теплое море обставляется монументально, с невероятной помпой. И выходит на уровень подвига.

Граждане, вовлеченные в телевизор, узнали вдруг, что отныне главное наше направление – Объединенные Арабские Эмираты. Подручные правителя даже подготовили конкретные цифры. Оказывается, только за январь-август текущего года экспорт в эту страну составил 44,8 миллионов долларов. Мелковато? Но ведь это 318 процентов к аналогичному периоду минувшего года. Каков прирост! И если учесть, что общая сумма прямых инвестиций ОАЭ в экономику Беларуси за последние полгода составила 11 миллионов зеленых, каждый может понять, где возможен наш главный прорыв. А если повезет, то появится даже кредит. Именно там и оказался в эти судьбоносные дни правитель.

А досужие разговоры про отдых – враньё. На его персональном сайте отмечено четко и скупо: рабочая поездка. И программа этой поездки от объявленной ни на йоту не отклонилась. Просто возникли нюансы – как же без них? Все началось почему-то со встречи с министром юстиции. Возможно, высокому гостю очень хотелось рассказать о своих успехах в защите прав человека. Вот народного поэта без проблем удалось подвести под приговор. За публикацию, как в лучшие времена. И сразу над страной потянуло свежим ветерком образца тридцать седьмого года. Как же такой новостью не поделиться с друзьями?

А потом наступила долгая пауза. С обычной в таких случаях расслабухой. Понятное дело – восток! Пальмы. Шейхи. Фонтаны. В эмиратах обычай такой, едва увидят заморского гостя на горизонте, сразу предлагают основательно отдохнуть. И отказаться никак нельзя. А потому рабочая поездка непредсказуемо затянулась. Но если вдуматься, куда спешить?

Это порою только кажется, что подобные визиты уже давно никого не волнуют. Слух о вынужденно отдыхающем по всему побережью прокатился мгновенно. Народные сказители откликнулись первыми. Появилась даже легенда, будто некий заезжий, смертельно уставший от гостеприимства, улизнув от охраны, направился в глубь великой пустыни. И там, в дрожащем мареве палящего зноя было ему видение – три всадника на белых верблюдах. Узнать их было не трудно – Лоуренс Аравийский, Чингачгук Большой Змей и Владимир Ильич собственной персоной. Путник оценил этот знак судьбы и спросил о самом главном: в этом ли направлении обитает благословенный шейх эль-Кредит?

Сэр Лоуренс надменно промолчал. Чингачгук сделал непристойный жест. Что с него взять – дикарь! А вот великий вождь откликнулся чисто конкретно и по понятиям: «Верной дорогой идёте, товарищ!» И выразительно пошевелил бровями.

Однако намеченный путь пройти не удалось. Зашелестел песок. Колыхнулся раскаленный воздух. Мираж исчез. А вездесущая охрана уже взяла след. И доставила заплутавшего гостя в места постоянного отдыха.

А на исходе почти двух недель безмятежности появился, наконец, наследный принц Абу-Даби. Он же заместитель главнокомандующего, он же младший брат президента. И, по счастливой случайности, владелец фирмы, которой принадлежат тридцать два гектара охотничьих угодий неподалеку от Логойска. А еще – и обширного газона в центре Минска, возникшего будто по воле услужливого джина на месте Второй больницы и всем известного выставочного павильона.

При таких исходных данных, конечно же, возникло множество общих тем для беседы. Время шло, и с каждым новым поворотом она все более напоминала волшебную сказку.

Стороны расстались, бесконечно довольные друг другом. Затянувшийся визит благополучно закончился. Был он так успешен, что даже постоянный участник подобных переговоров, шейх эль-Кредит, в этот раз не понадобился.

Самолет, под завязку наполненный чадами, домочадцами, спортсменами и прочими сопровождающими лицами лег на обратный курс. Правитель успел своевременно поздравить страну со столетием питерского переворота. «Верной дорогой…» А впрочем, кто же в том сомневается? Шаг влево, шаг вправо, а дальше – по известному тексту. Вдохновенно живет страна.

Все прекрасно и на удивление гармонично в режимно-эмиратских отношениях. Обоюдное благолепие портит разве только поспешная статистика. И кому только понадобились эти дурацкие цифры – неслыханный процент роста товарооборота и злополучные одиннадцать миллионов долларов прямых восточных инвестиций. Не в деньгах же счастье. Это в давние времена жадные мореплаватели старались прихватить на экзотических берегах всякие там пряности, благовония и добытый нищими ныряльщиками жемчуг. А сейчас мудрейший из коммивояжеров привозит оттуда арабские сказки.

Товар по нынешним временам очень ценный. И до крайности выгодный. Особенно для тех, кто при власти.

Владимир Халип, специально для Charter97.org