Скандал: Президент ОАЭ в третий раз проигнорировал Лукашенко 29 9.11.2017, 7:56

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Халифа ибн Зайд Аль Нахайян

Если Лукашенко находился в Эмиратах с рабочим визитом, то где итоги?

Почти две недели Лукашенко находился в Объединенных Арабских Эмиратах якобы с рабочим визитом. По крайней мере, так трактует очередной вояж Лукашенко в Эмираты его пресс-служба. И за это время президент этой страны не нашел для Лукашенко времени в своем графике.

За 12 дней Лукашенко провел две официальные встречи: с президентом Украины Петром Порошенко и с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Если Лукашенко находился с "рабочим визитом" в ОАЭ, то где итоги? Если просто отдыхал, тогда почему его пресс-служба твердит о "рабочем визите"?

Этот парадокс belaruspartisan.org объяснил политолог Валерий Карбалевич.

- Лукашенко 12 дней находился в ОАЭ с "рабочим визитом". Раз был визит - должны быть и его итоги...

- А подводить и нечего. Мне кажется, пресс-служба Лукашенко, желая сделать лучше, в итоге сделала только хуже. Хотя, конечно, отдых в ОАЭ - крайне дорогое удовольствие - если бы у нас госорганы считали деньги, которые выделяются на обслуживание деятельности правителя. Но поскольку у нас страна недемократическая, информация о поездке Лукашенко на отдых в ОАЭ на две недели не вызвала бы никаких вопросов: поехал и поехал.

А тут пресс-служба, видно, решила, что не очень хорошо объявлять про отдых Лукашенко – он якобы у нас всегда работает. Поэтому и захотели сделать лучше, объявив поездку "рабочим визитом".

Но раз поехал с рабочим визитом - нужны результаты, встречи. А встречи проходили на невысоком уровне: побеседовал с наследным принцом Абу-Даби, посетил Мемориал памяти павших воинов в Абу-Даби, Банк развития Беларуси получил кредит в 25 миллионов от Фонда развития предпринимательства имени Халифы. И все!

Самое интересное в другом: уже в который раз во время поездки Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты его упорно не желает принимать президент ОАЭ. Это очень странная ситуация: когда в стране находится правитель другого государства, то за 12 дней глава принимающей страны нашел бы хоть полчаса для приема гостя - ради дипломатического ритуала. Но никаких сообщений про встречу на высшем уровне не было.

Если не ошибаюсь, Лукашенко третий раз посещает ОАЭ - президент ОАЭ третий раз не встречается с Лукашенко. С дипломатической точки зрения это нонсенс. Если это, конечно, рабочий визит.

Если же это поездка на отдых - здесь уже действуют иные правила, требования, критерии. Но даже во время отпуска руководителя государства принято встречать на высшем уровне - хотя бы ради вежливости.

Мне кажется, в прошедшем визите есть элемент скандала, и виновата в том пресс-служба белорусского правителя, которая хотела сделать как лучше, а получилось, как всегда, - совсем нелепо.

- А чем вызвано нежелание руководителя ОАЭ встречаться с Лукашенко?

- Во-первых, если в ОАЭ не считали визит Лукашенко рабочим (так считает пресс-служба белорусского правителя) - так какие претензии к протоколу? Человек приехал отдыхать - пусть отдыхает. Хотя даже во время отдыха правила вежливости требовали такой встречи.

Но, видно, руководитель ОАЭ не считает отношения с Беларусью важными, поэтому и не считает необходимым встречаться с руководителем Беларуси. Раз отношения с Беларусью не важны, так зачем предпринимать некие усилия, делать дипломатические реверансы?

- Почему Лукашенко так часто выбирает для своего отдыха ОАЭ? Чем привлекает его эта страна?

- О причинах нужно спросить самого Лукашенко; возможно, считает, что конец октября - начало ноября в ОАЭ - наиболее подходящее время и место, где еще можно погреться. Нужно знать личные вкусы и предпочтения Александра Лукашенко.

- Из всей "рабочей поездки" выбивается только встреча Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Почему они встретились именно в ОАЭ?

- Потому что как раз в это время там находился Лукашенко и туда приехал президент Украины - так почему бы и не встретиться? Было свободное время у одного и другого: просто пересеклись графики двух руководителей.