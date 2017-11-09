Два белорусских футболиста выиграли золото чемпионата Казахстана

Два белорусских футболиста выиграли золото чемпионата Казахстана1
- 9.11.2017, 8:25
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Белорусы вошли в символическую сборную лучших игроков страны.
Два белорусских футболиста стали чемпионами Казахстана в составе «Астаны» и вошли в число первых номеров символической сборной премьер-лиги по версии интернет-портала Sports.kz.
Защитник Игорь Шитов назван лучшим в амплуа правого защитника, Иван Маевский — на позиции опорного полузащитника.
В чемпионате Казахстана «Астана» с 79 баллами в 33 матчах в четвертый раз подряд выиграла золото, на 1 очко опередив «Кайрат» из Алматы. На 22 очка от чемпиона отстал бронзовый призер «Ордабасы» из Шымкента.
В еврокубках «Астана» второй год подряд вышла в групповой этап Лиги Европы (а в сезоне-2015/16 клуб и вовсе добрался до групповой стадии Лиги чемпионов).
После 4 туров нынешней Лиги Европы с 7 очками (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) «Астана» занимает второе место вслед за испанским «Вильярреалом» (8 баллов) и опережая чешскую «Славию» из Праги (5) и израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1).
33 лучших футболиста премьер-лиги-2017 Казахстана:
Вратари:
Дмитрий Непогодов (Украина, «Тобол»)
Давид Лория (Казахстан, «Иртыш»)
Ненад Эрич (Казахстан, «Астана»)
Правые защитники:
Игорь Шитов (Беларусь, «Астана»)
Эльдар Абдрахманов (Казахстан, «Атырау»)
Руслан Есимов (Казахстан, «Иртыш»)
Правые центральные защитники:
Юрий Логвиненко (Казахстан, «Астана»)
Пабло Фонтанельо (Аргентина, «Ордабасы»)
Сесар Арсо (Испания, «Кайрат»)
Левые центральные защитники:
Фернандер Кассай (Центрально-Африканская Республика, «Тобол»)
Марин Аничич (Босния и Герцеговина, «Астана»)
Виктор Дмитренко (Казахстан, «Шахтер»)
Левые защитники:
Дмитрий Шомко (Казахстан, «Астана»)
Гафуржан Суюмбаев (Казахстан, «Кайрат»)
Григорий Сартаков (Казахстан, «Тобол»)
Опорные полузащитники:
Иван Маевский (Беларусь, «Астана»)
Исламбек Куат (Казахстан, «Кайрат»)
Абдулайе Диакате (Сенегал, «Ордабасы»)
Центральные полузащитники:
Бауыржан Исламхан (Казахстан, «Кайрат»)
Срджан Граховац (Босния и Герцеговина, «Астана»)
Милан Стоянович (Сербия, «Шахтер»)
Правые полузащитники:
Патрик Твумаси (Гана, «Астана»)
Исаэль (Бразилия, «Кайрат»)
Еркебулан Тунгышбаев (Казахстан, «Ордабасы»)
Левые полузащитники:
Андрей Аршавин (Россия, «Кайрат»)
Роман Муртазаев (Казахстан, «Астана»)
Матиас Курьор (Мартиника, «Кайсар»)
Атакующие полузащитники:
Карлуш Фонсека (Португалия, «Иртыш»)
Серикжан Мужиков (Казахстан, «Астана»)
Томаш Шимкович (Австрия, «Актобе»)
Нападающие:
Жерар Гоу (Кот-д'Ивуар, «Кайрат»)
Жуниор Кабананга (ДР Конго, «Астана»)
Алексей Щеткин (Казахстан, «Тобол»).