Два белорусских футболиста выиграли золото чемпионата Казахстана 1 9.11.2017, 8:25

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Белорусы вошли в символическую сборную лучших игроков страны.

Два белорусских футболиста стали чемпионами Казахстана в составе «Астаны» и вошли в число первых номеров символической сборной премьер-лиги по версии интернет-портала Sports.kz.

Защитник Игорь Шитов назван лучшим в амплуа правого защитника, Иван Маевский — на позиции опорного полузащитника.

В чемпионате Казахстана «Астана» с 79 баллами в 33 матчах в четвертый раз подряд выиграла золото, на 1 очко опередив «Кайрат» из Алматы. На 22 очка от чемпиона отстал бронзовый призер «Ордабасы» из Шымкента.

В еврокубках «Астана» второй год подряд вышла в групповой этап Лиги Европы (а в сезоне-2015/16 клуб и вовсе добрался до групповой стадии Лиги чемпионов).

После 4 туров нынешней Лиги Европы с 7 очками (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) «Астана» занимает второе место вслед за испанским «Вильярреалом» (8 баллов) и опережая чешскую «Славию» из Праги (5) и израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1).

33 лучших футболиста премьер-лиги-2017 Казахстана:

Вратари:

Дмитрий Непогодов (Украина, «Тобол»)

Давид Лория (Казахстан, «Иртыш»)

Ненад Эрич (Казахстан, «Астана»)

Правые защитники:

Игорь Шитов (Беларусь, «Астана»)

Эльдар Абдрахманов (Казахстан, «Атырау»)

Руслан Есимов (Казахстан, «Иртыш»)

Правые центральные защитники:

Юрий Логвиненко (Казахстан, «Астана»)

Пабло Фонтанельо (Аргентина, «Ордабасы»)

Сесар Арсо (Испания, «Кайрат»)

Левые центральные защитники:

Фернандер Кассай (Центрально-Африканская Республика, «Тобол»)

Марин Аничич (Босния и Герцеговина, «Астана»)

Виктор Дмитренко (Казахстан, «Шахтер»)

Левые защитники:

Дмитрий Шомко (Казахстан, «Астана»)

Гафуржан Суюмбаев (Казахстан, «Кайрат»)

Григорий Сартаков (Казахстан, «Тобол»)

Опорные полузащитники:

Иван Маевский (Беларусь, «Астана»)

Исламбек Куат (Казахстан, «Кайрат»)

Абдулайе Диакате (Сенегал, «Ордабасы»)

Центральные полузащитники:

Бауыржан Исламхан (Казахстан, «Кайрат»)

Срджан Граховац (Босния и Герцеговина, «Астана»)

Милан Стоянович (Сербия, «Шахтер»)

Правые полузащитники:

Патрик Твумаси (Гана, «Астана»)

Исаэль (Бразилия, «Кайрат»)

Еркебулан Тунгышбаев (Казахстан, «Ордабасы»)

Левые полузащитники:

Андрей Аршавин (Россия, «Кайрат»)

Роман Муртазаев (Казахстан, «Астана»)

Матиас Курьор (Мартиника, «Кайсар»)

Атакующие полузащитники:

Карлуш Фонсека (Португалия, «Иртыш»)

Серикжан Мужиков (Казахстан, «Астана»)

Томаш Шимкович (Австрия, «Актобе»)

Нападающие:

Жерар Гоу (Кот-д'Ивуар, «Кайрат»)

Жуниор Кабананга (ДР Конго, «Астана»)

Алексей Щеткин (Казахстан, «Тобол»).