Папа Франциск: Подносите ваши сердца, а не телефоны 4 9.11.2017, 8:49

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Папа Римский выступил против фотографирования во время мессы.

Папа римский Франциск упрекнул верующих в том, что они много пользуются телефонами во время богослужения. Об этом сообщает BBC.

Он сказал, что расстраивается, когда много людей держат телефоны, а священники и епископы даже фотографируются.

Франциск не пользуется мобильным телефоном на людях и уже просил молодежь носить Библию вместо телефонов.

"У определенный момент священник, который проводит церемонию, говорит "поднесите ваши сердца", он не говорит - "поднесите ваши телефоны, чтобы сделать фото" (...) Так грустно, когда я провожу мессу здесь или в базилике и вижу, как держат много телефонов и не только верующих, но и священники и епископы! Ну пожалуйста" , - сказал понтифик.

При этом у папы римского есть аккаунты в Twitter и Instagram, на которые подписаны десятки тысяч людей.