Белорусы готовят «встречу для Шурика» в Брюсселе 9 9.11.2017, 8:58

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Накануне саммита ЕС пройдет несколько акций против белорусского диктатора.

Об этом представители белорусской диаспоры за границей сообщили в «Фейсбуке».

«24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства. К участию в саммите приглашен подозреваемый в убийстве Гончара и Захаренко Александр Лукашенко.

Мы проведем ряд акций протеста и напомним о преступлениях Лукашенко.

Программа (возможны изменения):

23 ноября

Площадь Шумана, с 11 до 13 часов.

Организатор: Mирон-Дмитрий Пименов.

Информационный пикет на тему «Кто такой Лукашенко. Во время акции мы будем распространять информацию об убийствах оппонентов Лукашенко в конце 90-ых, о политзаключенных, о смертной казни в Беларуси.

24 ноября

Place Jean Rey 7.00-12.00

Организатор: Денис Казакевич

Пикет под лозунгом «Где Гончар ?!»

Пикет посвящен Виктору Гончару, Юрию Захаренко и другим политикам и журналистам, убитым за время правления Лукашенко».