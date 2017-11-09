Белорусы готовят «встречу для Шурика» в Брюсселе

Белорусы готовят «встречу для Шурика» в Брюсселе9
- 9.11.2017, 8:58
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Накануне саммита ЕС пройдет несколько акций против белорусского диктатора.
Об этом представители белорусской диаспоры за границей сообщили в «Фейсбуке».
«24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства. К участию в саммите приглашен подозреваемый в убийстве Гончара и Захаренко Александр Лукашенко.
Мы проведем ряд акций протеста и напомним о преступлениях Лукашенко.
Программа (возможны изменения):
23 ноября
Площадь Шумана, с 11 до 13 часов.
Организатор: Mирон-Дмитрий Пименов.
Информационный пикет на тему «Кто такой Лукашенко. Во время акции мы будем распространять информацию об убийствах оппонентов Лукашенко в конце 90-ых, о политзаключенных, о смертной казни в Беларуси.
24 ноября
Place Jean Rey 7.00-12.00
Организатор: Денис Казакевич
Пикет под лозунгом «Где Гончар ?!»
Пикет посвящен Виктору Гончару, Юрию Захаренко и другим политикам и журналистам, убитым за время правления Лукашенко».