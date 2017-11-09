Леонид Заико: Девальвация белорусского рубля неизбежна 3 9.11.2017, 9:11

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Леонид Заико

Валютные «заначки» у населения скоро закончатся.

Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения в октябре составила 147,8 миллиона долларов.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» экономист Леонид Заико прокомментировал ситуацию в интервью zautra.by.

— Это значит, что народ отвыкает от привычки держать заначки в валюте?

— Так и должно быть. Норма накопления в Беларуси небольшая, на уровне 5%, если брать совокупные доходы, традиционно накопления были в долларах. Сейчас, после снижения зарплаты, если держать депозиты даже в Беларусбанке, они приносят доходы меньше 1 процента в месяц. Но это самые высокие доходы в Европе, поэтому держать в белорусских рублях деньги выгодно.

— А тем временем доллар неумолимо приближается к психологической отметке в 2 рубля за одну американскую денежную единицу?

— Тут нужно позаимствовать опыт России, где уровень инфляции в этом году может составить около 4%. В таком случае российский рубль становится неинфляционным и как денежная единица и форма сбережений имеет ряд преимуществ по сравнению с белорусским рублем. А у нас инфляция пока еще высокая, так что девальвация белорусского рубля неизбежна.

— Но ведь российский рубль в немалой степени зависит от цен на нефть.

— Да, есть такое. Предсказать курс российского рубля сложно. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия и Китай не договорятся о золотом стандарте.

— Насколько у белорусского народа хватит еще заначек, чтобы снабжать государство валютой?

— И в девяностые, и в нулевые годы анализ показывал, что наиболее адаптивно и динамично с точки зрения потребительского поведения ведут себя не правительство и корпорации, а домашние хозяйства. Они, в отличие от предприятий и корпораций, которые могут разбрасываться деньгами и брать кредиты, заслужили того, чтобы им поставить памятник. Многие белорусы зарабатывают деньги за рубежом, хотя сейчас и меньше. В психологии белорусов на первом месте идет доллар.