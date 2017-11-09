Частная разведка США: У Путина появляются опасные соперники 8 9.11.2017, 9:31

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Фото: tass

Президент РФ не уверен в лояльности регионов.

В регионах Российской Федерации могут появиться новые спецгруппы охраны, которые будут защищать и внимательно следить за главами субъектов и местной бизнес-элитой. Президент России Владимир Путин предложил на рассмотрение Государственной думы законопроект, который наделит его Национальную гвардию полномочиями по защите губернаторов и важных региональных предприятий. Зачем Кремлю такой шаг, объясняется в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Главы субъектов России и бизнес-элита традиционно привлекали для охраны свои подразделения, используя личных телохранителей, местную полицию, Федеральную службу безопасности и внутренние войска МВД. Но если закон будет принят, он поставит личную армию Путина – подчиняющуюся ему напрямую – над лидерами и предприятиями для их защиты, но также для слежки за ними и потенциально для их задержания. И, вдобавок ко всему, регионам придется самим платить за эту защиту из местных бюджетов.

Недавние политические и экономические потрясения заставили Путина засомневаться в лояльности глав российских регионов, бизнес-класса и служб безопасности. Из-за сложных налоговых требований федерального правительства многие из субъектов утонули в долгах, а несколько региональных правительств находятся на грани банкротства. Проблема долгов заставила многих лидеров субъектов РФ отказаться от выполнения требований бюджетного кодекса. В ответ Кремль избавился от ряда губернаторов из-за невыплаты налогов, плохих экономических показателей и потворства региональным протестам оппозиции. Помимо неприятностей с региональным руководством, застой в экономике привел к закрытию или национализации сотни проблемных региональных банков.

Желание Кремля сделать Национальную гвардию смотрящей за руководством регионов свидетельствует о том, что Путин не испытывает доверия к другим службам безопасности. Путин создал Росгвардию в 2016 году в противовес влиятельным силам безопасности страны, в частности ФСБ, поставив во главе нового органа своего бывшего телохранителя Виктора Золотова, верного ему помощника. В силы Росгвардии, насчитывающие 400 000 человек, привлекли сторонников Кремля, вырванных из МВД, специальных полицейских сил и других органов. Недавно Национальная гвардия попыталась расширить свое влияние, предложив применять ее собственные подразделения киберразведки в рамках международного блока безопасности под руководством Москвы – Организации Договора о коллективной безопасности (на данный момент ОДКБ объединяет шесть членов – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан, - "Апостроф").

Такие усилия по расширению влияния – еще один признак растущего недоверия Путина к спецслужбам России, которые могут потенциально стать соперниками его режима или усилить конфликт регионов с Кремлем.