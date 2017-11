Жанна Д’арк из Бреста и трусливая власть 3 9.11.2017, 9:52

НАТАЛЬЯ ПАПКОВА

Западные политики должны знать, кто есть кто в Беларуси.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

«Со-организатор маршев нетунеядцев в Бресте Наталья Папкова провела неделю в ИВС. Осталось сидеть еще две недели. Наталье присудили 22 суток за участие в мирных акциях протеста.

На своем суде Наталья заявила, что законодательством не запрещено озвучивать публично свое отношение к действующей власти, не только на кухне, но и на Площади.

Призываю писать про это трусливое беззаконие «органов» и про мужество Натальи западным политикам на «Твиттер». Вот образцы:

@JHahnEU Opposition activist Natalia Papkova spent one week in detention in #Belarus for a peaceful legitimate protest. TWO MORE weeks left.

The law does not prohibit to publicly express opinion regarding those in power, she said at her trial.

@JosephDaul Opposition activist Natalia Papkova spent one week in detention in #Belarus for a peaceful legitimate protest. TWO MORE weeks left.

The law does not prohibit to publicly express opinion regarding those in power, she said at her trial.

@RepChrisSmith Opposition activist Natalia Papkova spent one week in detention in #Belarus for a peaceful legitimate protest. TWO MORE weeks left.

The law does not prohibit to publicly express opinion regarding those in power, she said at her trial.

@BZdrojewski Opposition activist Natalia Papkova spent one week in detention in #Belarus for a peaceful legitimate protest. TWO MORE weeks left.

The law does not prohibit to publicly express opinion regarding those in power, she said at her trial.

PS. Йоханесс Хан (@JHahnEU) -- еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Джозеф Доль (@JosephDaul) - председатель Европейской Народной партии, пообещал ввести санкции «если репрессии будут продолжены»; Богдан Здроевский (@BZdrojewski) - глава делегации европарламента по связям с Беларусью, утверждает, что «постоянно мониторит ситуацию», сказал, что «возможны санкции», если «преследования возрастут»; Американский сенатор Крис Смит (@RepChrisSmith) - автор акта о демократии в Беларуси».