Леонид Злотников: На зарплату в 0 можно всех занять — будут лопатами рыть траншеи 10 9.11.2017, 9:59

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В Беларуси наметилась тенденция: уволенных становится больше, нежели принятых на работу.

Так, по данным Белстата, в январе—августе с предприятий уволили 94,4 тысячи работников, тогда как приняли на 7,6 тысячи меньше.

Что это: результат неэффективной работы белорусской экономики или мировой тренд, направленный на сокращение занятости за счет инновационных технологий и автоматизации? «Завтра твоей страны» обратилось к экспертам.

Борнукова: Избыточная занятость в промышленности составляет 5-10%

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что ситуация, которая наблюдается последние годы в трудовой сфере в Беларуси, — это еще не совсем мировые тенденции.

— У нас действительно падает занятость, но она падает во всей экономике, — поясняет эксперт. — С другой стороны, мы видим, что последние лет 5 у нас есть четкий тренд на сокращение занятости в промышленности, и эта занятость перетекает в сферу услуг.

Катерина Борнукова

Такое «перетекание» — нормальный тренд для всех стран, и большинство его уже пережили.

— Кое-где есть даже некоторое направление на легкую реиндустриализацию, — отмечает Катерина Борнукова. — Что касается Беларуси, то по сравнению с развитыми странами, где 70% работников занято в сфере услуг, нам есть еще куда двигаться. У нас в этой сфере работает только 50% рабочей силы.

Наиболее остро эта проблема стала ощущаться в последнее время. Неэффективные госпредприятия, пытались повысить свою эффективность за счет сокращения избыточной занятости.

В результате, занятость в промышленности, особенно последние два года, снижалась достаточно высокими темпами. Однако перейти в сферу услуг для многих белорусов оказалось не так-то легко.

— Для такой переориентации нужны совсем другие навыки, другое образование, умение работать с людьми, — поясняет эксперт. — У нас все это накладывается еще на свою специфику: дело в том, что в белорусской промышленности доминируют госпредприятия, а в сфере услуг достаточно широко представлен частный сектор. В результате людям нелегко перестроиться и найти работу, и они остаются ни с чем.

Однако процесс сокращения в промышленности неизбежен. По оценкам Евразийского банка развития, сегодня в Беларуси до 20% излишней занятости в этой сфере. Оценка Минтруда менее пессимистична, но и там насчитали «лишних» работников примерно 5-6%.

— Я все же думаю, что на сегодня эта избыточная занятость в промышленности не превышает 5-10%, — отмечает Катерна Борнукова. — С учетом особенностей последнего кризиса и за счет старения населения от избыточной занятости в некоторых секторах удалось частично избавиться. Опять же завтра может восстановиться спрос со стороны России на продукцию наших предприятий, и эта занятость перестанет быть избыточной. Главное, чтобы у наших предприятий была возможность саморегуляции в этом вопросе. Чтобы им не ставили задачу по наращиванию занятости, как это было раньше, а они сами достаточно гибко подходили к этому вопросу.

В любом случае от мировых трендов никуда не уйти.

— Те тренды, которые нас ждут в будущем, такие как роботизация, автоматизация, обещают очень сильно сократить занятость, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, — поясняет экономист. — А ведь у людей, которые живут в сельской местности и малых городах, заведомо меньше альтернатив для новой работы, чаще их уровень образования ниже, чем у людей, которые работают в сфере услуг. Тут важна роль государства, оно должно помогать и в поисках новой работы, и в освоении новых знаний и навыков, — считает эксперт.

Впрочем, новые вызовы ждут всех. Та модель, когда ты в юности получил какое-то образование и обеспечил себя профессией на всю жизнь — будет стремительно уходить в прошлое.

— Вряд ли кто-то, особенно из молодежи, может рассчитывать, что с одной специальностью, полученной в юности, сможет проработать всю жизнь, — заключает Катерина Борнукова. — Изменения происходят очень быстро, и всем нам надо постоянно учиться, осваивать новые навыки, перестраиваться на работу в новом формате по мере развития экономики.

Злотников: «На зарплату в 0 можно всех занять — будут лопатами вместо экскаваторов рыть траншеи»

Экономист Леонид Злотников уверен, что рынок сам определит, в каких сферах откорректировать занятость.

— Все будет зависеть от того, какой иностранный капитал придет, — поясняет эксперт. — Все равно свои не обеспечат этой занятости. В пределах 5 лет рынок решит все без нас. Если на рынке каких-то ресурсов не окажется — будут готовить, — полагает экономист.

Леонид Злотников также считает, что в нашей промышленности на сегодняшний день есть проблема избыточной занятости.

— Действительно есть избыток. Если занимать всех этих людей на тех производствах, которые морально устарели, то зарплата у них будет те же 200-300 долларов, другой не будет. Можно, собственно, занять и всех, если по 150 долларов платить — будут лопатами рыть траншеи вместо экскаваторов, — поясняет экономист.

Проблема занятости – это проблема в первую очередь модернизации.

Если же смотреть глобально, то в перспективе, по мнению эксперта, не нужно будет столько людей в той системе производства, где смогут работать 3D-принтеры. Лишними могут оказаться и те, кто занят сегодня в строительной отрасли, а также сельском хозяйстве.

— Уже сегодня в США один занятый человек в сельском хозяйстве работает за десять наших, — констатирует Леонид Злотников. — То же и в промышленности. Хотя, с другой стороны, есть и такие технологии, типа сборки, где нужны люди. А работники у нас дешевые, поэтому, возможно, западные кампании будут размещать здесь сборочные производства — оплата в любом случае будет больше, чем наши люди сегодня зарабатывают.

Леонид Злотников

Как бы там ни было, власти Беларуси, по мнению эксперта, пускают вопрос будущей занятости на самотек. Серьезного научного подхода к анализу рынка труда нет, все процессы хаотичны, а проблемы, с которыми сталкиваются работники, люди решают сами.

— У нас как сложилось когда-то в советское время, так оно и функционирует. Так, чтобы кто-то там рассчитывал с точностью до тысячи человек, куда и сколько нужно отправить, конечно, такого нет. Люди сами переориентируются. Если уволили, человек сам часто ищет работу, сам переучивается или едет за границу работать – кто на Запад, кто в Россию.

То, что сейчас сокращают работников больше, чем принимают на работу — это не какая-то продуманная политика, основанная на мировых трендах, уверен экономист.

— «Нашу лодку тянет посуху», как писал когда-то Евтушенко. Как получается, так оно и выходит, — поясняет Леонид Злотников. — Кто планировал 3 года назад, что инвестиции снизятся на 41%? Да никто. Оно идет стихийно. Сверху идут бестолковые указания, а потом, как получится.