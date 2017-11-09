«Зарплата не скоро, а ездить нужно»: Какие шины по карману белорусу 7 9.11.2017, 10:26

4,718

Белорусские автомобилисты готовятся к зиме.

Сегодня оформил заказ на сайте, а завтра шины доставили прямо в квартиру — это уже не новация, а реалии современного белоруса, который не мыслит свою жизнь без интернета.

Об эволюции и экспансии классического онлайн-магазина из сегмента потребительских товаров в автомобильную тематику, о сложностях, перспективах и успешной работе с банковскими продуктами журналисты av.by узнали лично, поработав с одним из белорусских продавцов шин:

«Быстро грузимся в фургон со свежесобранными заказами, предвкушая истории из первых уст, и подмечаем буквально с первых заказов: на лицах случайных прохожих читается откровенное удивление, когда из машины в руки клиентов курьеры передают не что иное, как автомобильные шины. И понятно почему: ассоциацию «интернет-магазин»-«сковородки и холодильники», плотно засевшую в головах нашего населения, побороть непросто.

Чтобы пояснить ситуацию, мы получили комментарии Сергея Стаюничева, заместителя управляющего по работе с поставщиками и ВЭД: «Изначально мы специализировались на бытовой технике и электронике, но с 2010 года, когда в ассортименте появились IT товары, прежде всего ноутбуки, компания последовательно и системно работала над увеличением ассортимента, который сейчас составляет более 130 000 товаров. Продавать шины начали в 2016 году».

По его словам, шины продаются круглый год, но, разумеется, весной и осенью спрос возрастает. А всплеск продаж наблюдается с первым снегом и ближе к 1 декабря — с этого дня по закону на летних шинах ездить нельзя. Весенний сезон более сглажен по спросу. Но, как подчеркивает представитель гипермаркета, размещать заказы на заводах, привозить шины, решать вопросы складского хранения приходится с большим смещением относительно сезона продаж. Некоторые шины в этом году были заказаны весной и приехали на склад в начале лета.

Первые заказы на зимние шины стали поступать еще в августе. В первую очередь на популярные типоразмеры 185/65R15, 195/65R15, 205/55R16 по средней цене 80-100 рублей за одно колесо. По мнению Юрия Шумского, менеджера по закупкам автомобильных шин, лидерами сегмента внедорожных шин станет модель Tigar SUV Winter, от компании Michelin.

Для любителей шипованных шин компания Nokian представила новинки в лице Nokian Hakkapeliitta 9 и Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, в которых будут использованы шипы двух типов. Есть и более бюджетные варианты, это Nokian Nordman 7 и Nordman 7 SUV. Нельзя обойти вниманием и появление новой модели зимних шин Gislaved Euro*Frost 6, которая пришла вместо популярной ранее Euro*Frost 5.

Если бы не карты рассрочки, ездил бы на лысой резине

По прогнозам компании, в лидерах останутся «Белшина» и Cordiant. Продолжат быть в топе Sava, Matador, Barum и Nexen. Тем временем приезжаем на первый заказ. Зимние шины Nokian нужно доставить на улицу Ложинская. Две шипованные шины Nordman 5 205/55 R16 будущему владельцу обойдутся в 298 рублей.

Рассчитываться клиент планирует картой рассрочки, с которой работает гипермаркет. «Зарплата будет через пару недель, а шины нужны сейчас», — лаконично объясняет Дмитрий, владелец Opel Zafira.

Можно было податься и в другие места, но там продавалась двухлетняя резина. Как отмечает минчанин, по ценам — примерно одинаково, что тут, что у других. Но все-таки 2017 год выпуска шин и доставка бесплатная (прим. при заказе на сумму свыше 100 рублей) стали решающим фактором в решении о покупке. На передние колеса мужчина поставит купленный Nokian, а сзади «обует» старые шины того же бренда. Говорит, на сезон еще хватит.

Еще один клиент заказал комплект «Белшины» Artmotion Snow Бел-337 195/65 R15 за 308 рублей. Многодетный отец Сергей уже давно оценил качество шин отечественного производства, а переплачивать за импортный бренд не видит большого смысла. История с предыдущим клиентом здесь схожая: в интернет-магазин он обратился тоже из-за возможности оплатить не всю сумму сразу.

«Плюс ко всему здесь продавался весь комплект. Да, немножко дороже, но куда не позвоню, то только одно или два колеса. Можно было сэкономить пару рублей, но все-таки платить по 77 рублей в месяц не так разорительно для бюджета», — рассказывает минчанин, загружая багажник Skoda.

Работу с «Белшиной» Сергей Стаюничев комментирует следующим образом: «У нас прямой контракт с заводом, и мы стремимся держать на своем складе абсолютно весь ассортимент по легковым шинам белорусского бренда. В этом году это получается в первую очередь благодаря тому, что мы покупаем шины в тот момент, когда завод их произвел, и готовы хранить их на складе до наступления сезона. Естественно, что в конце октября на заводе всего ассортимента нет. И это абсолютно правильно с точки зрения организации производства».

С покупателями комплекта сербского бренда Tigar встречаемся прямо у дверей их квартиры.

С выбором модели Winter 1 помог определиться форум, да и цена, как говорит Роман, соответствует качеству: за 4 шины 215/55 R17 чек составит 516,76 рублей. Сумма внушительная, и здесь покупатель тоже решает воспользоваться картой рассрочки.

«Конечно, это удобно. Что мы только у них не покупали: и стиральную машину, и вентилятор, теперь вот резину, которая в других интернет-магазинах, кстати, стоит дороже», — в один голос говорят минчане.

«Одновременно на складе сейчас может храниться более 10000 шин, но этого недостаточно»

Как видим, покупатели выбирают самые разные модели. А вот объем рынка проданных автомобильных шин оценить довольно сложно, считает Сергей Стаюничев. «Данные о продажах конечным клиентам никто не собирает. Обычно говорят об объеме производства и импорта и делают допущение, что все это продается. На дистанции в несколько лет это работает, потому что если продажи меньше ожидаемых, то корректируются производство и импорт в последующем. Последние пару лет рынок оценивается в 2 000 000 легковых колес в год.

Что касается поставщиков — мы успешно сотрудничаем с ключевыми дистрибьюторами на белорусском рынке, в этом году заключили прямые контракты с Nokian и "Белшина" и стали импортером по ряду брендов, чтобы не так зависеть от белорусских поставщиков. Сейчас я могу оценить сотрудничество с белорусскими дистрибьюторами как взаимовыгодное, в прошлом году мы потратили много сил на поиск компромисса.

Наши текущие продажи сейчас ограничены именно складскими мощностями. Есть особенности и у товара, например, на шинах не всегда есть наклейка со штрих-кодом модели, который нужен для работы склада — нам необходимо знать, в какой именно ячейке на складе лежит каждая конкретная позиция. Приходится маркировать каждую шину, а это дополнительное время», — отмечает наш собеседник.

На Воронянского подъезжаем уже затемно. Там терпеливо нас дожидается Михаил. Его выбор — 2 шины Sava Eskimo HP 2 общей стоимостью 421 рубль. Почему они? «У меня был Hankook с протектором, больше предназначенным для снега. У Sava есть две дорожки для хорошего отвода воды, все-таки зима бывает разной. Ее я поставлю на перед, а тот назад. Если зима выдастся снежной, то просто поменяю их местами», — разъясняет свой выбор минчанин.

До того как совершить покупку, Михаилу пришлось поискать резину в других шинных центрах и магазинах. И не без проблем. То на размер его шин (225/55 R17) предлагали от силы один-два бренда. Другой поставщик не устроил из-за отсутствия рассрочки. Так что с магазином, говорит, не прогадал, мол, в другом хотел взять рассрочку, но цена вдруг подросла. А тут все-по другому: за сколько купил, столько и выплатил, без процентов и переплат, цена практически идентична цене конкурентов».