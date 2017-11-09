«Сел на велосипед – и ты в Польше» 3 9.11.2017, 11:10

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Как живет самая заповедная деревня Беларуси.

В дебрях Беловежской пущи ближе к поместью Деда Мороза спрятана необычная деревня Ляцкие. Около 60 человек живут в гармонии с природой: охраняют заповедные места и наблюдают за животными. Но и связь с миром не теряют: velcom, используя пожарную вышку, обеспечил деревню связью и скоростным интернетом. В заповедную деревню заглянуло «Время перемен» — проект о том, как новые технологии меняют привычную белорусскую реальность. Tut.by узнал, как люди проводят время в лесу и зачем волкам «умные» ошейники.

От Бреста до деревни Ляцкие около 65 км. Всего 40 минут — и журналисты въезжают на территорию Королево-Мостовского лесничества. Дорога настолько ровная, что если поставить на «приборку» полный стакан воды, то не прольется ни капли. Машин на встречной почти нет — ощущение, будто пересекаешь волшебный лес, сомкнувшийся над дорогой.

Заповедный мир начинается сразу за шлагбаумом. Первым делом бросаются в глаза дубы в три обхвата и стихийный бурелом.

— Некоторым гостям не нравятся поваленные деревья, — рассказывает лесничий Владимир Демянчук. — Приходится объяснять, что мы стремимся сохранить первозданную пущу и создать условия для естественного обновления природы. Если и убираем деревья, то в основном сухие, испорченные короедом, поскольку они могут представлять опасность для автомобилистов.

В пущу пришел интернет и большое «око»

Сама деревня небольшая, обойти ее вдоль и поперек можно минут за десять. Два десятка домов, магазин и лесничество — вот и всё поселение. Живут здесь в основном сотрудники нацпарка, пограничники и их семьи. До границы с Польшей всего 5 км — из-за этого в поселке действует особый пропускной режим для автомобилей. Спрашивается: а как же добраться скорой?

— Пожарным и медикам разрешение на въезд получать не нужно, об этом договорились, — успокаивают местные. — Да и стараемся жить дружно, помогать друг другу. Когда в деревне всего 60 человек, с соседями особо не поругаешься.

Следить за порядком помогает и широкоугольная камера, которая «поглядывает» на деревню со всех сторон (на 360 градусов). Ее установили на старой пожарной вышке, чтобы следить за пожароопасной ситуацией. Местные жители против «большого брата» ничего не имеют. Через деревню пролегает туристический маршрут, так что «цифровой глаз» позволяет спать спокойно.

— Четыре года тому назад мы обратились с просьбой установить качественную мобильную связь. Раньше, чтобы связаться с родственниками, приходилось идти на холм. Да и у туристов были проблемы с роумингом, а ведь заблудиться в лесу несложно, — поясняет лесничий.

«Приехала, влюбилась и осталась…»

Деревня Ляцкие хоть и маленькая, но процветающая. Здесь много молодых семей, в которых воспитывают по два-три ребенка. Развитию деревни содействует и руководство нацпарка. В 2009 году к 600-летию пущи построили девять новых домов, которые раздали работникам. Новое подворье получила и семья главного охотоведа пущи.

В режимное поселение часто приезжают из Минска и потом остаются. Вот и Екатерина Щитова оказалась здесь по распределению, вышла замуж, родила сына. Так пуща стала для нее родной.

— Попала сюда после окончания БГТУ, где училась на инженера лесного хозяйства. В мужа влюбилась с первого взгляда, несмотря на 16 лет разницы. Сейчас воспитываю маленького Дамира, которому скоро будет два годика, — поглядывает она на карапуза.

По ее словам, в деревне без работы не останешься. На девушке хозяйство: дом, огород, куры, собаки.

— В свободное время гуляю по лесу, переписываюсь с друзьями в соцсетях, смотрю фильмы, — признаётся Екатерина. — Хорошо, что есть интернет, жить стало проще. Сейчас можно даже счета оплатить с телефона или компьютера, а ведь раньше ездили для этого за 12 км в Каменюки.

«Вам за жизнь здесь еще и платят?!»

Самое популярное место в деревне — магазин. Около него собираются местные жители и многочисленные туристы. Под торговлю выделили деревенский домик, а на улице поставили несколько беседок для пикника на свежем воздухе.

— В этом году туристов меньше не стало. Как и раньше, много россиян, а в последние годы стали чаще приезжать литовцы и поляки. Берут в основном воду и мороженое. Многие восхищаются местной природой и спокойствием. Нередко изумляются: «Вам за жизнь здесь еще и платят?!» — отмечает заведующая магазином Татьяна Юдина.

Татьяна Николаевна с мужем живут в деревне уже 33 года. Здесь воспитали троих детей, а сейчас принимают в выходные и на каникулах пятерых внуков. Домик Юдиных находится через забор от магазина. Тот самый случай, когда работа становится частью жизни.

— Земля здесь не самая плодородная, но в этом году выросли хорошие перцы, картошка удалась. Опять же, грибов было много, уже подвал закатками заставлен. Есть у нас в хозяйстве куры, поросята, гуси. На зиму и нам, и детям хватит, — заверяет женщина.

«Наблюдаю за волками, езжу в Польшу»

Деревня Ляцкие — «сторожил». Некоторые исследователи полагают, что когда-то здесь был лесничий кордон, призванный препятствовать браконьерству. Зверей не только охраняли, но и изучали — их повадки и привычки. Сейчас этим занимается целый научный отдел пущи. Частыми гостями стали ученые Национальной академии наук.

Николай Черкас — тоже ученый. Защитил кандидатскую диссертацию по тетеревиным птицам, но сейчас работает с международными организациями: занимается восстановлением болот, следит за экологией и изучает птиц. Один из последних проектов посвящен миграции волков. Звери периодически переходят границу в поисках добычи. Чтобы следить за их перебежками, Николай со своей командой закупил специальные ошейники.

— Мы используем мобильную связь, чтобы отследить миграцию волков. Датчики, установленные в ошейниках, каждые два часа передают информацию о местонахождении животного. Оказалось, что волки перестали собираться в стаи и охотятся поодиночке. Кроме того, если раньше они не уходили далеко от места трапезы, то теперь убегают минимум на два километра. То есть изменилась модель поведения животных.

Почти все свое время Николай посвящает исследованиям. Но когда подворачивается возможность, садится на велосипед и едет к коллегам в Польшу. Близость к погранпереходу открывает ученому большую свободу действий.

— Кто-то считает, что мы живем в глуши. Однако это далеко не так. Мы на связи с миром, а до границы с Польшей рукой подать. При этом мы живем в гармонии с природой и наслаждаемся этим счастьем. Многие об этом могут только мечтать, — считает исследователь.