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Юная слонимчанка стала чемпионкой мира по шашкам

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  • 9.11.2017, 10:51
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В турнире в Польше принимали участие около 300 спортсменов из 18 стран.

Слонимская шашистка Александра Синяк приняла участие в молодежном чемпионате мира по шашкам-100, который проходил с 29 октября по 4 ноября в городе Дамбки ( Польша).

В турнире принимали участие около 300 спортсменов из 18 стран.

Как сообщил корреспонденту "ГС" тренер девочки Александр Анисько, Саша Синяк стала чемпионкой мира в своей категории, где было более 30 участниц. В ее группе были спортсмены из России, Голландии, Литвы, Латвии, Китая, Украины, Монголии, Чехии, Венгрии.

Стоит напомнить, что в начале сентября Александра стала обладательницей серебряной медали на Молодежном чемпионате мира по шашкам-64, который проходил Болгарии.


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