Крик души минчанина: Высчитали $560 на ремонт принудительно и сделали халтуру 22 9.11.2017, 10:59

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Согласие на ремонт подъезда дали не все жильцы, но ЖЭС это не остановило.

В марте 2016 года ЖЭУ № 1 Советского района, по словам жильцов, навязало им текущий ремонт первого подъезда по Якуба Коласа, 49, пишет tut.by.

«И это несмотря на то, что не все жильцы давали свое согласие, — возмущается один из жильцов, Виктор. — С меня за этот ремонт в течение трех месяцев высчитали 78 рублей. Всего в подъезде — 14 квартир, и деньги взяли с каждой (в среднем получилось 1120 рублей со всех, 560 в долларовом эквиваленте. — Прим. TUT.BY). А ремонт сделали халтурный! Окна красили прямо по шпингалетам — теперь их не открыть, чтобы вымыть. И так касается всего. Так за что с нас взяли деньги?»

Четырехэтажный дом на Якуба Коласа расположен вдоль трамвайных путей. Построен был в 1958 году.

— Капремонт тут был в 1989−90-х годах, и то формальный: заменили трубы и газовое оборудование, — рассказывает Виктор.

Два года назад ЖЭУ № 1 Советского района начало ремонт входной группы на первом этаже подъезда. Работы тут выполнили за счет городского бюджета.

— А потом ЖЭУ предложило сделать текущий ремонт остальных площадок в подъезде за наш счет. Из 14 квартир тогда 8 подписались за. В том числе и я. Но с условием, что приведут в надлежащий вид окна. Мы не против были тратить деньги на общее имущество, которое нуждалось в ремонте: дверь входную заменили сами, скидывались по 1,6 миллиона рублей (сумма до деноминации). И вот нам предлагают текущий ремонт, но смету в руки не дают. Женщина из восьмой квартиры успела рассмотреть смету — и была удивлена сумме за краску. По ее словам, заоблачная. Мы такому повороту событий были не рады и решили вовсе отказаться от ремонта. Отказ всех жильцов подъезда отправили в администрацию района и Мингорисполком. Но нас проигнорировали! На форуме Мингорисполкома до сих пор можно найти наш коллективный отказ.

По словам жильцов, ремонт коммунальники начали делать за неделю до его «официального» начала. Не все успели подготовиться и закрыть двери пленкой.

— Красили стены так, что забрызгали краской все двери, — вспоминает Виктор. — Старую краску с окон не зачищали, красили, не открывая их, по грязи и шпингалетам. Теперь компания по уборке подъездов не может открыть окна, чтобы вымыть. На батареях, дверях — подтеки.

Там, где была коробка с электропроводами в стене, закрасили, а поверху наклеили график уборки подъезда.

— Несколько лет мы просили ЖЭУ привести окна в порядок, а они, такое впечатление, тянули до того момента, когда за все это должны платить жильцы из своего кармана. Но мы ведь и так отчисляли и отчисляем деньги на капремонт. В 2015 году ЖЭУ предложило замену окон за счет жильцов. Сумма по смете — больше 31 миллиона рублей (до деноминации). Но разве после такого текущего ремонта им можно верить? Снова сделают халтурно.

По поводу качества выполнения текущего ремонта в подъезде № 1 по Я. Коласа, 49 Виктор писал жалобы в администрацию Советского района, а также руководству Мингорисполкома. В одном из последних ответов районной администрации сказано, что «проведенной проверкой 16.10.2017 специалистами КУП «ЖКХ Советского района Минска» установлено, что места общего пользования подъезда № 1 находились в удовлетворительном санитарном состоянии, текущая уборка и мойка окон произведена, наслоения цементного раствора либо следов краски на ступенях и лестничных площадках не выявлено, о чем составлен акт и подтверждено фотофиксацией, в связи с чем оснований для перерасчета за неоказание услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений нет».

Ступеньки, по словам Виктора, сначала замазали цементом, а затем покрасили. С такой технологией жильцы встретились впервые. «Особенно непонятен был этот цемент на площадках — пришлось выносить его и отмывать пол», — рассказывала соседка по подъезду Тамара Викентьевна.

Виктор еще раз показывает окно, которое физически открыть невозможно — там нет петель, закрашены шпингалеты, а рамы просто забиты гвоздями.

— До этого текущего ремонта у нас все было хорошо, кроме окон. Нам навязали услугу, которая ничего не улучшила — просто все старье замазали краской. Считаю, что услуга нам была оказана некачественно. Даже в администрацию Лукашенко написали — вот ждем ответа.