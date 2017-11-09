Ракетный щит Аляски: Как Кремль подложил себе свинью 9.11.2017, 11:05

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Кольцо вокруг диктаторских режимов сжимается.

На фоне азиатского турне президента США Дональда Трампа стало известно об укреплении противоракетных возможностей Штатов на Аляске. Агентство по противоракетной обороне (MDA) Пентагона сообщило о совместном с компанией Boeing завершении развертывания ракет-перехватчиков в рамках Ground-based Midcourse Defense (GBMD) - наземной системы перехвата ракет, вышедших на боевой курс. Теперь на военной базе "Форт Грили" размещены уже 44 противоракеты. Вся система ПРО заработает в полной мере уже к концу этого года, пишет bin.ua.

Как пишет Defense News, увеличение арсенала обусловлено исходящей от КНДР угрозы. Пентагон на этом не собирается останавливаться, предложив ранее нарастить число ракет до 64 на этой военной базе и запросив на эти цели $136 млн в 2017 финансовом году. В этом направлении ведомство Джеймса Мэттиса может рассчитывать на поддержку и законодателей-ястребов вроде Джона Маккейна, и Белого дома. Тем более что Трамп уже попросил Конгресс выделить $4 млрд на поддержку противоракетной обороны. Эта сумма необходима для развертывания еще 3,5 тыс. военных в Южной Азии, а большая ее часть - $2,1 млрд - на противоракеты, радары и т.п.

Таким образом GBMD, которая практически полностью перекрывает подступы к берегам США, за исключением узкого коридора в Центральной Америке, имеет все перспективы стать крепким щитом против баллистических ракет КНДР.

Что такое GBMD

В систему входят две "точки" с противоракетами - в Калифорнии и Аляске. Задача GBMD перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты за пределами атмосферы Земли - то есть в космосе. "Кулаком" GBMD являются ракеты SM-2, SM-3 с кинетическим перехватчиком EKV, который захватывает цель, после чего происходит столкновение лоб в лоб. По принципу hit-to-kill EKV полностью уничтожает боеголовку. Расчетная дальность действия ракеты в зависимости от высоты траектории составляет 2-5,5 тыс. км, а максимальная высота запуска - 2 тыс. км.

"Глазами" системы является сеть из трех радаров Pave Paws. Их поле зрения - порядка 2 тыс. км. Однако учитывая, что по прямой из КНДР до Аляски примерно 5,7 тыс. км, то на ранней стадии радары пуск МБР засечь не смогут. Если Пхеньян на самом деле использует старые советские МБР с дальностью в 7-8 тыс. км, то угроза для Аляски реальна.

Но. В помощь Pave Paws в 2004 году была создана плавучая платформа SBX - "монстр" водоизмещением порядка 50 тыс. тонн и высотой 85 метров. Платформа может засечь МБР на расстоянии в 2-4,7 тыс. км. С того времени платформа не покидала берега Гавайев, однако теперь ее могут доставить поближе к Северной Корее, чтобы наверняка нивелировать угрозу. И это без учета обнаружения запусков ракет спутниками в течение 40-50 секунд.

Долетит - не долетит

Приблизительное подлетное время ракеты из КНДР до берегов Японии оценивают в 9-15 минут. Например, запущенная в августе баллистическая ракета пролетела 2,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 550 км. Летела она 14 минут, немного перемахнув японские острова. До США - около 20 минут. Но для этого МБР должна иметь более высокую траекторию, а в таком случае ее легче обнаружить.

Соответственно, более опасны ракеты, летящие по низкой траектории, как это было в случае с Японией. Однако еще 21 февраля 2008 года ракета SM-3, запущенная с корабля американских ВМС, уже через три минуты после старта сбила аварийный разведспутник USA-193, который двигался со скоростью российских МБР - 7580 м/с. Поражение его противоракетой произошло на высоте всего 247 км. В 2017 году, через два дня после очередного пуска баллистической ракеты Пхеньяном, 30 мая, Штаты впервые сбили МБР в космосе. Похоже, Вашингтон уже достаточно подготовлен для отражения возможных ракетных атак рокетмэна из Северной Кореи.

Кольцо сжимается

Естественно, активизация Соединенных Штатов в ответ на угрозы из КНДР не может не расстраивать Москву. Навязчивая мысль о том, что Россию запирают со всех сторон, обретает реальные очертания. Хотя действительно было бы глупо считать, что наращивание оборонных возможностей и бороздящие Тихий океан авианосцы и эсминцы имеют целью противостоять только Ирану и КНДР. Американцев давно тревожит возня россиян в Арктике. Еще в мае Дэн Салливан, сенатор от Аляски, которая лежит в 100 км от территории России, призывал Вашингтон усилить военное присутствие в этом штате. Мечты сбываются.

Ко всему Трамп достиг успеха в Сеуле в вопросе продажи Южной Корее атомных подводных лодок и неких разведывательных средств. В офисе южнокорейского президента Мун Чжэ Ина после переговоров с американским коллегой сообщили о начале дискуссии относительно закупки субмарин. В целом же президенты намерены сотрудничать в укреплении обороноспособности Южной Кореи путем приобретения или развития передовых систем вооружений.

Велика вероятность, что и Токио примет аналогичное предложение Трампа, несмотря на попытки как-то наладить диалог с Россией. Неспроста в Москве истерически заговорили о нарушении международных соглашений, если Япония решит прикупить оружия у США. "Япония в нарушение международных договоренностей принимает решение о закупке вооружений США. Тем самым она создает полноценные вооруженные силы, что запрещено соглашениями, достигнутыми по итогам Второй мировой войны", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. При том что сама Россия до сих пор не заключила мир с Японией после Второй мировой войны.

Выходит, что Кремль своими играми в геополитику подложил себе свинью. Россияне подпитывали эскалацию и гонку вооружений в Азии, чтобы рассеять внимание и силы Запада, а в итоге Тихий океан для них становится все теснее. С другой стороны, северокорейскую проблему можно было выгодно "продать", когда представится случай. Попытки явно предпринимались. Так, директор департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ Михаил Ульянов на прошлой неделе заявил Bloomberg, что КНДР нужно еще 2-3 года для удара по США, и за это время, дескать, нужно мирным путем решить северокорейскую проблему. Далее он подчеркнул, что Россия "никогда не признает Северную Корею" ядерным государством, что, как он считает, ставит Москву и Вашингтон на "близкие" позиции. Явный намек/предложение к достижению соглашения по КНДР.

Однако, по всей видимости, Москва утратила контроль над ситуацией. Вашингтон и союзники всерьез занялись сценариями физического устранения руководства КНДР. Ощетинившаяся ракетами Аляска и регион, переполненный кораблями ВМС США, - не лучший фон для попыток Кремля сторговаться.