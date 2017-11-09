США и Китай заключили торговые соглашения на $253 миллиарда 4 9.11.2017, 11:50

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Фото: Reuters

Два государства будут сотрудничать в сфере энергетики, авиастроения и электроники.

В ходе государственного визита в Китай президента США Дональда Трампа заключены экономические соглашения на общую сумму 253,4 миллиарда долларов. Целый ряд договоров подписали представители американских и китайских компаний в четверг, 9 ноября, в Доме народных собраний в Пекине в присутствии Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает dw.com.

Среди подписанных документов как договоры о заключении сделок, так и меморандумы о намерениях и рамочные соглашения в сфере энергетики, авиастроения и электроники. В частности, авиастроитель Boeing заключил контракт на 37 млрд долларов, производитель широкого спектра техники General Electric - на 3,5 млрд, компания по разработке беспроводных средств связи Qualcomm - на 12 миллиардов.

Преодолеть торговый дисбаланс

Американский президент приветствовал подписание договоров и указал, что до сих пор торговые отношения между двумя странами были очень однообразными. "Но я не считаю, что в этом виноват Китай<…> Считаю, что бывшие администрации США несут ответственность за то, что торговый дефицит вышел из-под контроля", - добавил он.

На переговорах с китайским лидером Трамп заявил, что во время его президентства Вашингтон должен преобразовать экономическую политику. В торговой сфере США сильно отстают как от Китая, так и от "многих других стран", отметил он. Стороны также обсудили разногласия в отношении дисбаланса в двусторонней торговле. Китайский экспорт в США значительно превышает объем импортируемых КНР американских товаров.

Конфликт с КНДР

Еще одним центральным пунктом переговоров с Си Цзиньпином был конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. "Китаю несложно решить эту проблему<…> У меня нет в этом никаких сомнений", - заявил Трамп, указав на необходимость быстрых действий. Одновременно он подчеркнул, что считает возможным урегулирование конфликта с КНДР. США и Китай способны совместно решать проблемы мирового значения, связанные со значительными угрозами, добавил президент США.