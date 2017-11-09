Сергей Мацкевич: Экстремальный спорт – это то еще удовольствие 9.11.2017, 11:59

Сергей Мацкевич

Самый известный белорусский гиревик рассказал, почему увлечен своим делом.

Имя Сергея Мацкевича в первую очередь хорошо известно любителям гиревого спорта. В его карьере хватает достижений мирового уровня. Именно Мацкевичу принадлежит ряд мировых рекордов в гиревых марафонах, в числе которых в поднятии пудовой гири. Сергею удалось поднять снаряд ни много, ни мало 5465 раз.

Есть в активе Мацкевича и другие значимые достижения. Однако, в последнее время Сергей Мацкевич отошел от частых и активных выступлений. Сейчас он все больше занят общественной работой, а именно развитием гиревого марафона посредством РОО "Белорусские мастера гиревого спорта". Общественная организация пытается добиться "признания" Министерством спорта и туризма страны.

Дело это непростое, потому что на сегодняшний день в Беларуси действует несколько подобных организаций.

Что делят белорусские гиревики? Можно ли поднятием гири зарабатывать на безбедную жизнь? Почему гиревой спорт в Беларуси до сих пор не cтал "национальной забавой"?

На эти вопросы Сергей Мацкевич отвечает в интервью "Белорусскому партизану".

— Гиревой спорт – это, без преувеличения вся моя жизнь, — начинает рассказ Сергей Мацкевич Хотя семья у меня совсем не спортивная – я "первопроходец" в этом смысле.. – Я родился и вырос на Гомельщине – в Житковичах. Лет 20 назад у местных пацанов особого выбора для того, чтобы разнообразить свой досуг не было. Вариантов было несколько: или пробовать заниматься футболом для того, чтобы попасть в основу Житковичской "Нивы", которая барахталась во второй лиге чемпионата Беларуси, или идти заниматься единоборствами.

Поразмыслив я выбрал второй вариант. Перепробовал борьбу, восточные единоборства, но в итоге оказался в зале у гиревиков. Вообще, как бы это ни громко прозвучало, Житковичи – кузница кадров для отечественного гиревого спорта. Оттуда вышло более 60 мастеров спорта.

— Успехи пришли сразу?

— Ну, как сказать. Пришел я в гиревой спорт в 17-летнем возрасте, уже через два месяца поехал на областные соревнования, там установил республиканские рекорды. Достижения эти, по-моему не побиты до сих пор. После этого мой первый тренер Сеогей Юзюк порекомендовал ехать в Минск – поступать в институт физкультуры. Поступил, продолжил тренироваться у Виктора Ковалева. В 1996 м году я выполнил норматив мастера спорта, стал членом "Белорусской федерации гиревого спорта", но вскоре ушел оттуда…

— Почему?

— Озвучу то о чем говорят в кулуарах белорусского гиревого спорта, не называя имён и фамилий: есть проблема в предвзятости судейства. Казалось бы: человек поднимает гирю, публично, принародно… Это видят все – зрители судьи. Но, допустим, подняв гирю 100 раз, одному спортсмену засчитывают все попытки, а второму только 80 подъёмов…

Потому что по мнению тех, кто федерацией руководит побеждать должны только лояльные к руководству спортсмены, которые могут дать руководству бонусы в виде премий и продления контракта на основной работе, званий заслуженного тренера, иногда денег и т.д… Именно поэтому нашу страну покинули ряд спортсменов мирового уровня, а те кому это не удалось просто ушли в тень или покинули гиревой спорт.

После всего увиденного я принял решение перейти в гиревой марафон. Не секрет, что организм каждого из нас предрасположен к определенной нагрузке – кто-то выдерживает только короткие нагрузки, кто-то может терпеть долго…

Я отношусь ко вторым. Поэтому, гиревой марафон – это то, что было мне нужно. 15 лет назад я установил рекорд, который не побит до сих пор. За шесть часов поднял 24 килограммовый снаряд 4922 раза.

— Что чувствует человек, который на протяжении многих часов поднимает над собой гирю?

— Знаете, как сказал в свое время Арнольд Шварцнейгер. Экстремальный спорт можно сравнить только с сексом. Та же эйфория, то же удовольствие…

— Можно ли заработать гиревым спортом в Беларуси?

— К сожалению, гири не настолько популярны, как хоккей с футболом. Хотя, это один из самых дешевых и доступных видов спорта и в отличии от нашей страны, наши ближайшие соседи это поняли и внедрили гири в образование, армию, нормативы гто. Именно поэтому настоящий бум на гири сейчас в Америке и Европе.

Но к сожалению, "Белорусские мастера гиревого спорта" — общественная организация, лишенная всякого госфинансирования. Вот и ответ на ваш вопрос. Занимаясь гиревым спортом в нашей стране заработать нельзя – должна быть другая, "гражданская" работа.

О чем говорить, если спортсмены ездят на соревнования, оплачивают участие в них и питаются в дни выступлений за свой счет. В Беларуси нужно быть фанатом гиревого спорта, чтобы им заниматься…

— Почему гиревой спорт в Беларуси не раскручен?

— А это ни ко мне вопрос. В Беларуси есть профильная федерация, видимо ей не до раскрутки.

— По этой причине вы создали альтернативную федерацию. Что делят между собой белорусские гиревики?

— Поверьте, не деньги, так точно. А касательно нашей организации, которая называется "Белорусские мастера гиревого спорта" скажу так: мы создали ее для объединения спортсменов не формального, а реального, а так же популяризации нашего вида спорта.

У нас есть концепция развития, благодаря которой количество наших сторонников с каждым годом увеличивается, проводится все больше соревнований различного масштаба. Мы активно сотрудничаем с международными спортивными организациями, в 2015 году мы взяли на себя миссию по проведению Чемпионата Мира по гиревому марафону, гостями которого стали впервые в истории Беларуси представители 15 стран мира, из 4 континентов в числе которых США, Россия, Украина, Австралия, Ирландия, Франция, Польша, Дания и др.

Члены нашей организации успешно принимают участие в международных стартах принося в копилку страны золото, серебро и бронзу. Помимо этого мы проводим обучение судей, и тренируем детей и взрослых. Все это реализуется благодаря нашему руководителю нашей организации Олимпийскому чемпиону Валерию Шарию. Его опыт в Олимпийском движении, который он с нами делится способствует эффективному развитию нашей организации.

По нашему мнению, для того, чтобы сделать какой то вид спорта популярным – нужно его уважать. А что мы видели раньше и порою и сейчас? Чемпионаты областей и страны проходили зачастую в полуподвальных помещениях. Люди приходили на тренировку, поднимали гантели и штанги и не догадывались что между их помостов шел чемпионат страны…

О местах для зрителей и элементарных условиях для участников не было и речи. Приглашение прессы, общественных деятелей и гостей считалось дурным тоном. У нас другой взгляд на организацию и проведение соревнований, о чем можно убедиться на ближайшем Чемпионате и Первенстве РБ под эгидой нашей федерации, которые пройдут уже 11 ноября в Марьиной Горке.

— Но "Белорусские мастера гиревого спорта", где вы работаете генеральным секретарем, не признана Министерством спорта Беларуси. Почему?

— Потому что мы туда не обращались. В нашей стране не все так просто. Сначала организация должна сформироваться, потом организация должна проводить соревнования, доказывая свою жизнеспособность, заключить соглашения с международными структурами…

Этим мы целенаправленно и поэтапно занимаемся уже несколько лет. И думаю что настало время следующего шага. В скором времени пакет документов для "признания" будет подготовлен и передан в Минспорта страны. Надеюсь на всестороннюю и объективную оценку нашей деятельности.