«Публично выражал общественно-политические взгляды»3
- 9.11.2017, 12:10
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На блогера Романа Протасевича составили милицейский протокол.
Административное дело блогера Романа Протасевича рассмотрит 9 ноября суд Октябрьского района Минска. Его обвиняют в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» - Марше рассерженных белорусов 2.0. Судебное заседание назначено на 15 часов, сообщает ПЦ «Весна».
Согласно протоколу правонарушения, Роман Протасевич 21 октября «публично выражал общественно-политические взгляды», хотя, как указано в протоколе - «признаки состава преступления в действиях Протасевича отсутствуют».
Роман Протасевич по этому поводу сообщает следующее:
«Если коротко, то протокол составили за то, что я находился рядом с протестующими. В деле - фото сотрудника милиции, где я иду вдоль толпы с камерой».
30 октября Романа Протасевича пригласили в Московский РУВД для для опроса, завершившееся составлением протокола административного правонарушения.