Белорус на Peugeot 406: Нет дизеля – нет проблем 9.11.2017, 12:40

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Белорусские водители продолжают спор, что лучше – бензин или дизель.

Владелец Peugeot 406 высказал свое мнение изданию abw.by:

- Кроме Peugeot 406 у меня есть KIA Sportage, но им я практически не пользуюсь. Этот автомобиль нравится больше. К тому же я дважды в месяц уезжаю в Россию, где работаю, поэтому обучил вождению жену. Ей ведь здесь тоже машина нужна - вот она после того, как получила "права", на Sportage и раскатывает.

А меня вполне 406-й устраивает, хотя он намного старше Sportage. Он 1999 года выпуска, купил я его 6 лет назад в основном из-за комплектации. У версий с 3-литровым мотором оборудование, наверное, еще богаче, но мне хватает и того, что есть в этой машине.

Даже не знаю, что хотелось бы добавить к тому, что имеется. Может, только круиз-контроль еще не помешал бы.

Двигатель бензиновый объемом 2 литра. Дизель не брал бы ни под каким соусом. Мне нужен гарантированный запуск в любое время года, а с дизелями на этот счет по зиме у меня есть печальный опыт.

Еще помню, как-то случайно пролил солярку в салоне. По-моему, воняло до тех пор, пока ту машину не продал. Трактор должен в поле работать, а не людей возить. Американцы на дизелях не ездят - чем мы хуже? Наш Sportage тоже бензиновый - no diesel, no problem.

Расход топлива у мотора по городу - чуть больше "десятки", по трассе - в районе 8 литров на 100 километров. Может, для любителей дизеля такой расход - катастрофа, но как по мне, то это нормальный расход.

Нет никаких претензий и к затратам на обслуживание. Покупаю 5-литровую канистру масла - ее достаточно, несмотря на то что по паспорту объем маслокартера 5,5 литра. Видимо, в моторе остается пол-литра старого - это лишь 10 процентов потребности, так что терпимо. Между заменами масло доливать не требуется.

Фильтры стоят копейки. Даже неудобно говорить, сколько я за них плачу раз в 15 тысяч километров по сравнению с тем, сколько за то же время уходит на топливо. Короче, масляный - 6-8, воздушный - 8-10 рублей.

Насколько мотор затратный в ремонтах, не скажу, ибо ни разу он не ломался и в ремонтах не был, хотя проехала машина после покупки более 130 тысяч километров.

Единственное, что за вышло из строя, - воздушный патрубок. Сразу замену ему не нашел, поэтому прибег к временному решению - обмотал патрубок пленкой и изолентой. Однако всякое временное решение, как известно, имеет тенденцию стать постоянным. Под капотом можно увидеть подтверждение этой истины.

В ходовой части самая памятная за время эксплуатации проблема - поломка ШРУСа в пути. Обрезало его, правда, не на дороге, а когда остановился на площадке для отдыха. Начал с места трогаться - щелк, и нет ШРУСа. Насколько я слышал, так с ШРУСами обычно и бывает: нагрузка на них в этот момент самая большая, вот их и обрезает. Вина целиком на мне. ШРУС хрустел, а я тянул с заменой до последнего и, как водится в таких случаях, дотянул.

Надежность деталей подвески зависит от качества запчастей и дорожного покрытия. У меня километраж в основном на трассе набирается. Сейчас в России дороги не хуже, чем у нас. Шаровых опор в рычагах передней подвески хватает года на три. С моими пробегами получается, что где-то 60-70 тысяч километров они выдерживают.

В задней подвеске слабые места - "плавающие" сайлент-блоки, но и они тоже три-четыре года замены не требуют.

Коробка передач и сцепление не беспокоили.

С электрооборудованием были не проблемы, а проблемки. Лампочку перегоревшую заменить - разве это проблема?

А вот кузовом пришлось заниматься серьезно. Говорят, что он оцинкованный, однако пороги менялись, потому что сгнили. Вот вам и цинк! Потихоньку гниет днище. И кузов перекрашивался полностью, так как из-за царапин и "жуков" на краске меня перестал устраивать его внешний вид.

Зато сейчас машина выглядит хоть куда. Даже когда возвращаюсь домой, меня в Sportage под дулом пулемета не загонишь. Ездим только на Peugeot. Если честно, чтобы жена не слышала, не очень-то я понимаю машины наподобие Sportage. Мы за городом живем, но дорожного просвета в Peugeot мне хватает, чтобы проехать там, где Sportage только что проехал.

Наверное, где грязи больше или снег совсем не чистят, от "паркетника" есть толк. Зато из Peugeot я выхожу и брюки не пачкаю, а из Sportage вылезаешь - смотри, как бы штаны не измазать. Только что сидишь выше - обзорность лучше.

И на ходу Peugeot мягче, чем Sportage. Для дальних поездок отличный автомобиль. За рулем сидишь с комфортом, все на электроприводах.

С динамикой порядок. Я особо не гоняю, но знаю, что если на этой машине надо сделать быстрый обгон по "встречке", то она не подведет. Управляемость и устойчивость тоже без вопросов.

Недостаток только один - старая она. Пока не сыплется - хорошо, но если машине скоро будет 19 лет, как узнать, чего от нее ждать, допустим, через неделю или месяц? Время не лечит, а калечит.