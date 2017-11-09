Путин ищет встречи с Трампом во Вьетнаме 9.11.2017, 12:46

Кремль надеется, что президент США поговорит с правителем РФ в пятницу.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут двустороннюю встрече во Вьетнаме в этой пятницу, 10 ноября, во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает interfax.ru.

«Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время) встречи, это будет 10 числа», – сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что Путин и Трамп смогут обсудить на полях саммита АТЭС ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые «находятся в провале, в кризисном положении».

«Есть что обсуждать – здесь и основная международная проблематика, начиная от Сирии и кончая КНДР и так далее, – сказал Ушаков. – Очень много проблем в двустороннем контексте».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что еще не принято решение о том, проведут ли официальные переговоры президент Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным на азиатском экономическом саммите на этой неделе.

По словам Тиллерсона, вопрос заключается в том, может ли встреча Трампа и Путина быть «достаточно содержательной». Госсекретарь США в настоящее время сопровождает Трампа в турне по странам Азии.