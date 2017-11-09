Сельчане под Глубоким незаметно для себя стали должниками по коммуналке 9.11.2017, 12:52

Фото: kp.by

Жители деревни в Глубокском районе получили счета за несуществующую услугу.

Новая строка в коммунальных извещениях у жителей деревни Свило Глубокского района заставила их обивать пороги чиновников. Люди получили счета за вывоз отходов, хотя мусоровоз, с их слов, не приезжал полгода, передает ont.by. У кого-то за несуществующий вывоз мусора набежало 5 рублей, а у кого-то и все 11.

Два года назад мусоровоз по деревне ездил. Раз в три месяца мусор забирали прямо с порога. Услуга была популярна, но к приезду машины у людей собирались большие объемы отходов. Потом проблему решили так: чтобы не складировать мусор во дворах, то, что можно, стали сжигать, а остатки свозить на полигон в полукилометре от Свило.

В Подсвильском сельсовете уверяют: графики вывоза мусора утверждены. По бумагам, каждый третий вторник месяца машина коммунальных служб обязательно приезжает в деревню.

Мусоровозы регулярно заезжают в 100 деревень Глубокского района — услуга по вывозу отходов даже из самых маленьких сел стала обязательной, заверяет местная власть.

Мусор не выбрасывают в овраги, озера, на дорогу. В Свило даже решили поставить 12 новых площадок для раздельного сбора. Отдельно — стекло, пластик, бумагу. Эти отходы будут отвозить почти за 100 километров — на перерабатывающие заводы в Оршу и Новополоцк. В какую сумму это обойдется, жители деревни боятся и подумать.

Мусоровоз по графику должен появиться в Свило через две недели. Ответ районные власти обещают найти быстрее. Люди ждут перерасчета, находясь в вынужденном статусе должников.