Фотография минчанки попала в Instagram Apple 9.11.2017, 12:59

В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании.

Мобильный снимок, сделанный в Минске, опубликовал официальный аккаунт Apple в Instagram. На фото — винтажный автомобиль на фоне ярко-розовой стены с фонарем, пишет tut.by .

«Последние дни лета. Погода меняется, лето уходит, идет зима — и здание яркое и красочное. Как вечное лето», — написала автор фото.

Публикация от apple (@apple) Ноя 8 2017 в 10:57 PST

Снимок сделала Валерия Лапардина из Минска. Фотографией, сделанной на iPhone, она поделилась еще 22 июля в своем Instagram. Представители Apple связались с девушкой через комментарии и предложили опубликовать ее фото в официальном инстаграм-аккаунте компании.

В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании. Вот еще несколько снимков, на которые компания обратила внимание: