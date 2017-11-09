Фотография минчанки попала в Instagram Apple
- 9.11.2017, 12:59
В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании.
Мобильный снимок, сделанный в Минске, опубликовал официальный аккаунт Apple в Instagram. На фото — винтажный автомобиль на фоне ярко-розовой стены с фонарем, пишет tut.by .
«Последние дни лета. Погода меняется, лето уходит, идет зима — и здание яркое и красочное. Как вечное лето», — написала автор фото.
Снимок сделала Валерия Лапардина из Минска. Фотографией, сделанной на iPhone, она поделилась еще 22 июля в своем Instagram. Представители Apple связались с девушкой через комментарии и предложили опубликовать ее фото в официальном инстаграм-аккаунте компании.
В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании. Вот еще несколько снимков, на которые компания обратила внимание: