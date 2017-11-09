Суд арестовал cчета и имущество Кирилла Серебренникова 1 9.11.2017, 13:26

2,938

Кирилл Серебренников

Арестованы счета, автомобиль и квартира российского режиссера.

Московский суд арестовал счета, автомобиль и квартиру художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, пишет «Новая газета».

«Вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на денежные средства, находящиеся на его счетах, в сумме более 360 тыс. руб.; более 60 тыс. евро; на денежные средства в размере более 4 тыс. долл.; а также на квартиру и автомобиль», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она добавила, что также наложен арест на имущество бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тыс. долл. и 5 тыс. евро, а также на золотые изделия.