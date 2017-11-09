Курс доллара установил годовой рекорд 3 9.11.2017, 13:26

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На торгах в Минске доллар продолжает уверенный рост.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 ноября белорусский рубль продолжил падение к доллару, который сохраняет позиции более чем годового максимума.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0018 рубля (0,08%) и составил 2,31 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0007 рубля (0,04%) и составил 1,9915 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0012 рубля (0,04%) и составил 3,3619 белорусского рубля за 100 российских.