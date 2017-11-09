Юрий Жигамонт отправился на родину знаменитого оперного певца Cтравинского

Юрий Жигамонт отправился на родину знаменитого оперного певца Cтравинского1
- 9.11.2017, 13:39
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Белорусский путешественник посетил деревню Головинцы на Гомельщине.
Третий выпуск передачи с наиболее известным белорусским путешественником Юрием Жигамонтом в новом формате переносит зрителей в Гомельский район, пишет nn.by.
Деревня Головинцы, о которой идет речь в свежем выпуске, известная прежде всего тем, что здесь родился выдающийся оперный певец Федор Игнатьевич Стравинский - отец знаменитого композитора Игоря Стравинского.