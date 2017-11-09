Дэвид Крамер: Экспорт коррупции - главное оружие Путина 3 9.11.2017, 13:54

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Дэвид Кремер

Ведущий американский эксперт рассказал об успешных инструментах противостояния Кремлю.

Дэвид Крамер - один из ведущих американских экспертов по Восточной Европе. Он много лет проработал в Госдепартаменте США, был помощником госсекретаря США Кондолизы Райс по правам человека и демократии, в 2010-2014 годах возглавлял Freedom House, позже был научным сотрудником Института Маккейна. Сейчас он является научным сотрудником Школы международных отношений Международного университета Флориды и регулярно освещает вопросы американской стратегии по противодействию агрессии Кремля в Восточной Европе.

Несколько дней назад Дэвид Крамер при поддержке фонда Open Ukraine презентовал в Киеве свою новую книгу "Возвращение к сдерживанию: борьба с режимом Путина". В интервью LIGA.net перед презентацией он рассказал о наиболее подходящей стратегии для борьбы с военной агрессией Кремля против Украины, успешных инструментах противостояния прокремлевским политикам и СМИ, а также бесполезности переговоров с Россией по Донбассу.

- Ваша книга посвящена стратегии сдерживания путинского режима. Какой должна быть лучшая стратегия, чтобы побороть угрозу суверенитету Украины со стороны России?

- Это должна быть двусторонняя стратегия. Первая составляющая - защита целостности страны военным путем против российской агрессии, с использованием помощи партнеров Украины. Помощь должна включать американские летальные вооружения. Вторая - борьба с коррупцией. Украина не может выполнять лишь одну задачу, она должна выполнять обе задачи одновременно.

Борьбу с коррупцией нужно было вести уже много лет, и из-за того, что это сделано не было, нужно наращивать темпы сейчас. Кто мне внушает оптимизм - это украинские граждане, которые во второй раз за десятилетие вышли на улицы, и, несмотря на огромный риск и человеческие жертвы, требовали улучшения ситуации.

Украинские граждане всегда получат поддержку Запада. А украинские лидеры должны сдержать свои обещания. Да, сейчас тяжелые времена из-за российской военной агрессии, но это не может быть оправданием, потому что коррупция делает Украину уязвимой для российского вмешательства и влияния. Это в украинских интересах - расчистить авгиевы конюшни. Конечно, коррупция есть и на Западе, это не исключительный случай Украины. Но именно из-за российской агрессии вам нужно нанести по ней сокрушительный удар.

Кроме того, чтобы избежать победы популистов на следующих выборах, Рада и правительство должны объяснить обществу, что будут трудные препятствия впереди, что не может сразу все стать прекрасно по щелчку пальцев. Некоторые реформы, включая уменьшение энергетических субсидий, очень болезненны, и правительство должно в Раде демонстрировать приверженность изменению страны в лучшую сторону и пытаться смягчить негативные эффекты реформ.

- Какие меры будут наиболее эффективными в борьбе с российской информационной агрессией? Я недавно вернулся из стран Вышеграда, и там эксперты и журналисты отмечают рост активности российской пропаганды, особенно в Чехии и Словакии. Ситуация в Украине еще сложнее - люди не только читают и смотрят кремлевские СМИ, но и есть активные прокремлевские медиа.

- Во-первых, во всех этих странах есть организации, которые должны их защитить от российской информационной агрессии. В Чехии, это например European Values Network, которая работает над тем, чтобы показать российское влияние. В Украине важную миссию выполняет Stopfake. Важно, чтобы у этих организаций были ресурсы, чтобы сделать свою работу.

Я знаю, что в Украине идут большие споры на счет роли тех изданий, которые распространяют пророссийскую пропаганду, сеют хаос, ненависть и замешательство. Ограничение работы таких изданий - сложный вопрос, так как нельзя ограничивать свободу медиа. Я в отличие от некоторых моих коллег, понимаю желание многих украинцев добиться того, чтобы пророссийские или российские издания не распространяли ненависть в Украине. Поэтому мне кажется очень важным обеспечение прозрачности финансирования СМИ. Издания, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать об этом.

Также нужно и дальше раскрывать активность России в соцсетях. Например, у Russia Today в США нет большой зрительской аудитории. Но проблема не в количестве тех, кто смотрит телеканал. Просто вместе со Sputnik они запускают лживые новости, которые становятся вирусными в соцсетях. Люди не замечают источника новости, а российские акторы очень активны в Facebook и Twitter. Это вызов и проблема. В США на телевидении, на радио и в печатных СМИ требуют раскрывать информацию, кто заказывал тот или иной контент и рекламу, но этого еще нет в соцсетях. И сейчас в Конгрессе обдумывают новое законодательство, чтобы изменить эту ситуацию.

Но в конечном итоге проблема даже не в информации. Информация - это инструмент, который Россия использует. Проблема в природе путинского режима, который рассматривает демократию, права человека, либерализм как чужеродные силы. И пока не изменится суть режима в России, его поведение, мы будем сталкиваться и дальше с этими проблемами. И поэтому я доказываю в моей книге необходимость более жесткого подхода Запада в отношении России.

- В чем должен состоять этот жесткий подход?

- Запад должен не просто придерживаться текущего уровня санкций, необходимо их наращивать. Нужно предоставлять больше поддержки странам, которые находятся на передовой - таким как Украина, увеличивать экспорт энергоносителей из США, чтобы уменьшить возможность России использовать энергоносители как политический инструмент. Давно уже нужно предоставить Украине оборонительные летальные вооружения, обеспечить ее возможность обороняться. Необходимо поддерживать демократические силы внутри России - это одно из наиболее сложных заданий.

Наконец, нужно приложить усилия, чтобы очистить наши страны от коррупции. Самое главное оружие Путина - это коррупция. Он может коррумпировать медиа, покупать активы за рубежом. Мы, по сути, сейчас разрешаем нашим политическим системам импортировать эту коррупцию.

Поэтому нужно поставить вне закона любое зарубежное финансирование партий и кандидатов, это случай США, где запрещено брать деньги из-за рубежа. Посмотрите на Францию, где Марин Ле Пен гордилась тем, что получила российские деньги! Это показывает, что Франции нужно принять закон, запрещающий финансирование партий и кандидатов из внешних источников.

- Вы упомянули целый ряд мер, которые Запад должен предпринять для поддержки Украины и других стран региона, которые являются целью пока лишь информационной агрессии Кремля. А администрация Трампа готова предоставить подобную помощь Украине?

- В нынешней администрации у Украины много друзей, честно говоря в отношении конфликта России и Украины, она показала себя намного лучше, чем от нее ожидали. Министр обороны Джеймс Мэттис недавно совершил поездку в Украину и заверил в поддержке. Курт Волкер на должности специального посланника Госдепартамента - для Украины это просто замечательный человек. Он уже продемонстрировал, что США не будут вести переговоры за спиной Украины. Он действительно пытается вывести переговоры с Россией из тупика. Однако я не уверен в успехе его миссии, и дело тут не в Курте, который является прекрасным дипломатом.

Просто Россия не заинтересована в каком-то прогрессе переговоров, миссия Суркова состоит в том, чтобы переговоры оставались безрезультатными. Я не ожидаю каких-то подвижек в переговорах о размещении миротворцев в Донбассе и вообще не ожидаю прогресса в переговорах до президентских выборов в России. А может быть и после них.

Поэтому важно, чтобы имплементировался принятый закон о санкциях против России, чтобы давить на нее с целью вывода войск из Донбасса. Важно, чтобы Украине предоставили оружие. Пока мне не ясно, примет ли президент Трамп решение о поставке вооружений, хотя это решение ему уже рекомендовано Госдепартаментом и Министерством обороны.

Я уверен, что Конгресс США и дальше будет демонстрировать поддержку Украине. В то же время в США ждут, что руководство Украины продемонстрирует выполнение своих обязательств по борьбе с коррупцией. Да и вообще украинское руководство имеет больше обязательств эффективно бороться с коррупцией перед своим народом, чем перед Конгрессом.