Китаец сделал предложение девушке с 25-ю iPhone X

Китаец сделал предложение девушке с 25-ю iPhone X10
- 9.11.2017, 14:12
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Из гаджетов житель Китая выложил сердце.
В Китае мужчина сделал своей девушке предложение при помощи 25-ю iPhone X, которые купил и выложил в форме сердца, сообщает korrespondent.net.
Молодой разработчик игр оформил предзаказ сразу на 25 гаджетов, получив их 3 ноября этого года - в первый день официальных продаж смартфона на территории Китая.
Получив свои iPhone, мужчина усыпал площадку лепестками роз, и выложил из гаджетов сердце. А центр композиции увенчал коробочкой с кольцом.
Кроме того, он также подключил друзей к своему плану. Именно они и привели ничего не подозревающую девушку к назначенному месту.