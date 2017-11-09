Китаец сделал предложение девушке с 25-ю iPhone X 10 9.11.2017, 14:12

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Фото: Conectica

Из гаджетов житель Китая выложил сердце.

В Китае мужчина сделал своей девушке предложение при помощи 25-ю iPhone X, которые купил и выложил в форме сердца, сообщает korrespondent.net.

Молодой разработчик игр оформил предзаказ сразу на 25 гаджетов, получив их 3 ноября этого года - в первый день официальных продаж смартфона на территории Китая.

Фото: Conectica

Получив свои iPhone, мужчина усыпал площадку лепестками роз, и выложил из гаджетов сердце. А центр композиции увенчал коробочкой с кольцом.

Кроме того, он также подключил друзей к своему плану. Именно они и привели ничего не подозревающую девушку к назначенному месту.