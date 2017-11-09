В Барановичах инспектора с дроном подглядывают, что делают люди на своих огородах 26 9.11.2017, 14:23

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Не доходит ли ситуация с учетом и контролем до абсурда?

Административно-техническая инспекция города Барановичи начала применять новый метод борьбы с теми, кто незаконно ведет земляные работы, раскопки.

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа вертикального взлета и посадки «Шершень» обследовал территорию частной застройки в районе улицы Вильчковского в Барановичах, пишет местная газета «Наш край».

На высоте 100‒150 метров беспилотник кружил над частной застройкой, обследуя земли, чтобы выявить, где незаконно проходят земляные работы. Изображение передается на пульт управления, затем отснятые фото- и видеоматериалы будут рассмотрены специалистами административно-технической инспекции.

– Мы считаем это хорошим методом выявления раскопок, – объясняет Вячеслав Козел, директор административно-технической инспекции. – В Барановичах уже были трагические случаи, когда в траншеях (во время незаконных раскопок) пострадали люди. Чтобы такие случаи не повторялись, земляные работы должны производиться с разрешения административно-технической инспекции и с выдачей необходимых рекомендаций.

Выдача разрешения на проведение земляных работ обойдется в 23 руб. 30 коп. А штраф за проведение раскопок без разрешения составляет до 10 базовых величин. Таким образом, летательный аппарат наверняка окупится. Но не доходит ли ситуация с учетом и контролем до абсурда?